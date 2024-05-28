Ему навсегда будет 30: в Харьковской области погиб защитник с Одесщины. Фото

В боях за Украину погиб воин из Одесской области Виктор Потапов. Он погиб в бою 21 мая в районе населенного пункта Старица на севере Харьковской области.

Защитнику было всего 30 лет. О гибели Героя сообщили на его малой родине, в Сафьяновской сельской территориальной громаде.

"Трагическое известие с фронта снова всколыхнуло Сафьяновскую громаду… 21 мая во время выполнения боевого задания, в результате обстрела из стрелкового оружия и минометов, в районе населенного пункта Старица Харьковской области погиб 30-летний житель Старой Некрасовки, стрелок стрелкового отделения стрелкового Виктор Потапов", – говорится в сообщении.

В Сафьяновском сельском совете и исполкоме выразили соболезнования семье павшего воина.

"Вашему горю сложно помочь, мы всей громадой разделяем вашу боль... Вечная память Герою! Герои не умирают! Их подвиги остаются вечными в памяти нашего народа. Пусть светлые воспоминания о Воине-Защитнике всегда будут сильнее смерти", – обратились к близким Героя представители местных властей.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб защитник с Одесщины. Андрей Лянцев пал в бою на Покровском направлении 21 мая. Ему навеки останется 32 года.

Также сообщалось, что в Луганской области погиб 25-летний Иван Лахай из Волыни. 25-летний парень был родом из села Большая Глуша Камень-Каширской общины Волынской области. Пал он в бою 23 мая.