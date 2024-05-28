Ему навсегда будет 32: в боях на Донетчине погиб защитник с Одесщины. Фото

Отражая вражеские силы на востоке Украины, погиб военный Андрей Лянцев из Одесской области. Жизнь мужественного воина оборвалась на Покровском направлении, где продолжаются одни из самых ожесточенных боев.

Защитнику навеки осталось 32 года. О потере сообщил в Facebook Таировский поселковый совет.

"Кровавая война оборвала жизнь еще одного защитника. Руководство поселкового совета выражает соболезнования родным и близким по поводу гибели защитника Украины", – отметили в громаде.

Известно, что Лянцев Андрей Викторович, 25 февраля 1992 года рождения, проживал в поселке Таирово Одесского района. Его вспоминают как волевого и мужественного человека.

Защитник погиб 21 мая на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области – в боях под селом Уманское Очеретинской громады Покровского района.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб воин Николай Кравцуненко с Одесщины – командир противотанкового взвода 21-й ОМБр. Отец пятерых детей в гражданской жизни был депутатом Измаильского городского совета 8-го созыва.

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