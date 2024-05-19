Был командиром взвода: на фронте погиб депутат и отец пяти детей из Одесщины

В боях на одном из самых горячих направлений фронта погиб защитник Украины Николай Кравцуненко. В гражданской жизни он был депутатом Измаильского городского совета 8-го созыва в Одесской области.

Трагическое известие сообщил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко. Герой был командиром противотанкового взвода, поскольку имел опыт срочной службы в составе пограничных войск на границе с Афганистаном. Воевал в составе 21-й отдельной механизированной бригады Донецкой области. Работал на станковом противотанковом гранатомете.

Абрамченко отметил, что только этой весной Кравцуненко приезжал в свой первый отпуск. Боец делился планами и твердо обещал своим сыновьям вернуться и строить вместе счастливое будущее. Был верен присяге и мужественно защищал Государство от оккупантов.

"Планы и мечты уничтожила война, которую развязала против Украины Россия. Защищая Украину, Николай Георгиевич отдал за Победу и мирное будущее украинского народа самое дорогое, что есть у человека – собственную жизнь", – отметил городской голова.

Он выразил соболезнования семье и близким погибшего воина.

"Разделяем Вашу неуемную боль от невосполнимой потери… Герои не умирают!" – написал Абрамченко.

У погибшего Героя остались жена и пятеро детей – трое сыновей и две дочери.

Напомним, также в боях за Украину погиб воин из Лисичанска Луганской области Сергей Савельев. Свое последнее сражение Герой принял 13 мая, так и не дождавшись освобождения родного города от российской оккупации.

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