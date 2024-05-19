На фронте героически погиб украинский защитник из Лисичанска Сергей Савельев. Фото

В боях за Украину пал воин из Лисичанска Луганской области Сергей Савельев. Те, кто знали Сергея, говорят: он любил Родину, и без колебаний встал на ее защиту.

Свое последнее сражение Герой принял 13 мая, так и не дождавшись освобождения родного города от российской оккупации. Трагическое известие сообщили в Лисичанской городской военной администрации.

"Со скорбью сообщаем о гибели нашего Защитника, жителя города Лисичанска Сергея Савельева, героически погибшего 13 мая 2024 года защищая родную Украину", – говорится в сообщении.

Сергей родился в Лисичанске. Там прошли его детство и юность. Там он учился в Лисичанском лицее №8, из которого выпустился в 2008 году.

"Учителя помнят Сергея очень вежливым, воспитанным, способным – хорошим парнем", – вспоминают о воине в лицее.

"Светлая, вечная память тебе, Сергей! Ты любил нашу Родину и не колеблясь стал на защиту Украины. Спасибо тебе, наш Герой! Спасибо маме Валентине Григорьевне, воспитавшей порядочного, достойного сына, Защитника Украины! Искренние соболезнования маме, родным, побратимам! Грусть и боль", – написала в комментариях под сообщением о гибели Героя на странице Лисичанской МВА знакомая семьи Ольга Сотник.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб механик-водитель из Ривненской области. 51-летнего Александра Вознюка около года считали пропавшим без вести после одного из боев на юге. Однако впоследствии стало известно о гибели воина.

Несовместимые с жизнью ранения получил боевой медик Киевской области. До полномасштабного вторжения он 18 лет работал врачом-анестезиологом. Когда Россия напала, пошел на фронт обычным солдатом – чтобы спасать собратьев.

Также сообщалось о гибели на фронте имама харьковской мечети и отца троих детей Артура Якубова. Воин добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины в 2023 году. Погиб в боях в Харьковской области.