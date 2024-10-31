Ему навсегда будет 31: на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях за Украину погиб еще один воин из Дрогобыча Львовской области – Василий Лаганяк. Молодой боец служил в 15-й отдельной бригаде артиллерийской разведки "Черный лес".

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Защитнику, воевавшему против агрессора на передовой с первых дней полномасштабной войны, навеки остался 31 год. О потере сообщил Дрогобычский городской совет.

Василий Лаганяк родился 6 января 1993 года в Дрогобыче. Окончил ОШ №14, позже – Высшее профучилище №19. После учебы пошел в в/ч А1108 и с тех пор нес военную службу, а с начала полномасштабного российского вторжения находился на разных направлениях фронта.

Младший сержант Василий Лаганяк был начальником радиолокационной станции взвода радиолокационной разведки батареи радиолокационного дивизиона артиллерийской разведки бригады "Черный лес".

Он воевал на первых позициях фронта, прошел горячие точки столкновений с врагом и находился на передовой.

Во время выполнения боевого задания защитник погиб 28 октября 2024 года в результате вражеского ракетного обстрела в районе поселка Раздольное Волновахского района Донетчины.

Из родных у погибшего Героя остались жена, сын, отец и сестра. Время прибытия траурного конвоя и дату прощания с ним землякам сообщат дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования семье, родственникам, близким и друзьям по поводу гибели нашего земляка и Героя Василия Лаганяка. Вечная память Герою Украины!" – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на территории Курской области РФ погиб 34-летний воин Тарас Кондур из Дрогобыча. Он служил в составе 67-го батальона 103-й бригады ТрО, прошел горячие точки фронта.

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