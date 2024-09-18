Ему навсегда будет 31: в боях за Украину погиб сотрудник университета Гринченко Антон Хаблов. Фото

На фронте в Украине во время выполнения боевой задачи погиб украинский военнослужащий, сотрудник Киевского университета имени Бориса Гринченко Антон Хаблов. Жизнь 31-летнего бойца оборвалась 13 сентября.

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Трагическое известие сообщили в Facebook вуза, а также факультета общественно-гуманитарных наук университета. Там вспоминают, что еще в студенческие годы Антон был активным участником не только учебного процесса, но и всех конкурсов, конференций, турниров, представлял вуз на всеукраинском уровне.

"С первых дней Революции Достоинства в декабре 2013-го вместе со студентами был на Майдане, позже подписал контракт с Национальной гвардией Украины и стал на защиту Украины как участник боевых действий Антитеррористической операции", – отметили в университете.

После завершения контракта Антон вернулся на работу в университет, где работал в отделе кадров вплоть до начала полномасштабного вторжения.

"С 24 февраля 2022 года и до последней минуты своего сердцебиения он боролся за независимость Родины, за свободу, за мирное будущее своих детей и всех детей Украины", – отметили в некрологе.

В первый год полномасштабной войны юноша воевал в рядах батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Кульчицкого. В начале сентября 2022 года он вместе с побратимами освободил города Озерное, Богородичное и Святогорск Донецкой области.

На странице факультета добавили, что Хаблов был настоящим лидером среди студентов и останется образцом героизма, мужества, порядочности, надежности, патриотизма и ответственности.

"Он был Воином! Мужественным, принципиальным, преданным своему делу, готовым помочь побратимам, готовым защищать честь и достоинство своего народа! В нашей памяти и наших сердцах он останется навсегда!" – отметили коллеги Героя.

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