Ему навсегда будет 31: в боях за Украину погиб защитник из Харьковской области. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Краснограда Харьковской области Анатолий Сытник. Свой последний бой он принял в районе Приютного Запорожской области 18 августа.

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Простились с воином в родном городе в День Независимости Украины, 24 августа, 4 сентября Анатолию могло бы исполниться 32 года. Трагическое известие сообщали в Красноградском городском совете.

"При исполнении воинского долга, в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Приютное Запорожской области 18 августа 2023 года погиб водитель механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона, солдат Сытник Анатолий Иванович, 4 сентября 1991 года рождения... Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою, который, не жалея собственной жизни, защищал наш мирный сон и наше будущее", – отмечено в сообщении.

Попрощались с Героем в родном городе 24 августа – в День Независимости Украины, ровесником которой был Анатолий и которую до последнего вздоха защищал с оружием в руках.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб нацгвардеец из Одесской области Евгений Бончев. Он пал в бою с оккупантами 29 августа.

Россия отобрала у родителей Евгения уже второго сына: младший брат нацгвардейца, Игорь, погиб в феврале этого года.