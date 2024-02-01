Ему навсегда будет 31: в Ривне простились с актером Владимиром Фединчуком, погибшим в боях за Украину. Фото

В четверг, 1 февраля, в Ривне простились с актером Ривненского областного музыкально-драматического театра Владимиром Фединчуком, погибшим в боях за независимость. Жизнь 31-летнего военного оборвалась 22 января вблизи населенного пункта Михайловка Донецкой области.

Видео дня

Об этом сообщило "Суспильне Ривне". Прямую трансляцию с траурной церемонии вели в Facebook Ривненского областного академического музыкально-драматического театра. Прощание с Героем прошло на городской Театральной площади.

Напомним, Владимир Фединчук окончил Ривненский государственный гуманитарный университет по специальности "Театральное искусство". Работал в Коломыйском областном академическом украинском драматическом театре. С 2016 года актер начал работу в Ривненском музыкально-драматическом театре.

В Ривненском облмуздрамтеатре он сыграл в спектаклях "Энеида", "Зернохранилище", "Скрудж. Рождественская история", "Очень простая история", "Калигула", "Да не все равно мне", "Маруся Чурай" и другие.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" наградили Орденом мужества ІІ степени. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал в сентябре 2023 года.

– Также в боях с российскими оккупантами недалеко от Бахмута погиб младший сержант ВСУ Сергей Ковтун из Полтавской области. Он присоединился к войску добровольцем и стал штурмовиком.