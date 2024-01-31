Известного украинского пилота 'Джуса' посмертно наградили орденом 'За мужество'. Фото

Украинского пилота Андрея Пильщикова с псевдо "Джус" наградили Орденом мужества ІІ степени. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал в сентябре 2023 года.

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Высокую награду, которую воину присвоили посмертно, его близким вручили в конце января. Об этом 31 января сообщила любимая девушка "Джуса" Мелания Подоляк.

В своем профиле в сети Х, ранее известной как Twitter, Мелания опубликовала орден и наградную книгу, прилагающуюся к нему.

"Посмертно. Не понимаю до сих пор этого слова. Не принимаю", – написала она.

Согласно надписи в наградной книге, указ о награждении Андрея Пильщикова Орденом мужества II степени президент подписал 28 сентября 2023 года.

Согласно указу, в тот день высокие государственные награды получили военнослужащие, "проявившие личное мужество в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженно исполнявшие воинский долг".

Напомним, известный украинский пилот Андрей "Джус" Пильщиков погиб в авиакатастрофе Житомирской области 25 августа. Тогда, выполняя боевое задание, в небе столкнулись три учебно-боевых самолета L-39. За штурвалом одного из них был "Джус".

Впоследствии в Воздушных силах назвали имена еще двух летчиков, погибших в той авикатастрофе. Вместе с капитаном Андреем Пильщиковым в тот день не стало майоров Вячеслава Минки и Сергея Проказина.

Все трое были боевыми пилотами 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ. Во время полномасштабной агрессии РФ каждый из них был привлечен к выполнению воздушных операций по защите Украины, в частности, тактических задач на востоке и Запорожском направлении.

После трагедии в Киеве предложили назвать улицу в честь пилота Андрея Пильщикова. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевсовета.