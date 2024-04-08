Ему навсегда будет 32: на фронте погиб защитник из Тернопольщины. Фото

Защищая Украину от ненавистного русского нашествия, погиб военный Петр Тененский из Тернопольщины. Герою, отдавшему свою жизнь за независимость нашего государства, было всего 32 года.

Об этом сообщил городской голова Збаража Роман Поликровский. Петр Тененский родился в Чернигове.

Мужчина участвовал в защите Украины с первых дней российской агрессии. Он исполнял обязанности механика-водителя танкового взвода во рту огневой поддержки воинской части А7170.

Герой погиб 5 апреля, выполняя свое боевое задание. Это произошло из-за взрыва мины вблизи населенного пункта Шевченково в Ахтырском районе Сумской области. Ему навсегда останется 32 года.

"Молодая жизнь 32-летнего Героя оборвалась в результате подрыва мины в районе н.п. Шевченково Ахтырского района Сумской области. Искренне сочувствуем близким и родным мужественного воина", - отметил Поликровский.

Детали о времени и месте похорон будут сообщены позже.

На востоке Украины погиб 41-летний солдат Андрей Галат из Полтавской области. Имея за плечами опыт боев на Донбассе, в 2022 году мужчина во второй раз пошел на службу.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля Львовщина попрощалась с лейтенантом Арсеном Мартынюком, который в свои 22 года погиб в боях Донецкой области. Молодой воин являлся начальником разведки штаба самоходного артиллерийского дивизиона.

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