Ему навсегда будет 33: во время выполнения боевой задачи погиб защитник с Полтавщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин с Полтавщины Константин Ризик. Он пал 10 октября в Сумской области, выполняя боевое задание.

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Воин был ровесником Независимости: Константин родился в 1991 году. Трагическое известие о потере сообщили в Машевском поселковом совете.

"10 октября 2024 вблизи населенного пункта Миропольское Сумской области при защите Родины, проявив стойкость и мужество, во время выполнения боевых задач в составе своего подразделения погиб солдат, водитель 1-го противотанкового отделения противотанкового взвода воинской части А3052 Константин Ризик 1991 года. Низко склоняем головы перед памятью героя! Спасибо защитнику за его подвиг!" – отметили в Машевском поселковом совете.

Дата встречи Героя на малой родине и прощания с ним пока неизвестна, об этом обещают сообщить дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким, друзьям, побратимам по поводу смерти нашего земляка. Скучаем вместе с вами, поддерживаем в час скорби. Память о Герое навсегда останется в наших сердцах. Не имеем права забыть, какую сверхвысокую цену платят Воины Севта за независимость каждого из нас!" – добавили в Машевском поселковом совете.

Напомним, ранее стало известно, что 15 октября в Ривне попрощались с воином, погибшим в боях в Донецкой области. Сергей Нестерчук, которому было всего 35, принял свой последний бой в Донецкой области 5 октября.

Также сообщалось, что на фронте погиб командир нацгвардейцев с позывным "Туристом". Александр Чухно во время своего последнего боя прикрывал побратимов, чтобы они смогли спастись.