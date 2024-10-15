Ему навсегда будет 35: в Ривне попрощались с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Ривне на площади Независимости 15 октября простились с погибшим воином Сергеем Нестерчуком. Жизнь 35-летнего военного оборвалась еще 5 октября 2023 года в Донецкой области.

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Трагическое известие о гибели защитника сообщили на сайте Ривненского горсовета. Долгое время тело Героя оставалось на территории, неподконтрольной Украине, и только сейчас его смогли доставить домой, где герой обретет вечный покой.

Сергей Нестерчук родился 31 января 1988 года в селе Белашов Мизоцкой громады. После окончания местной школы учился в Национальном университете водного хозяйства и природопользования, где получил специальность "гидромелиорация".

Сергей был мобилизован в декабре 2022 года. Сначала он не ожидал, что сразу пойдет в армию, поскольку у него были проблемы со здоровьем, но когда получил повестку, то не колебался.

"Осознание того, что он идет на войну, пришло только тогда, когда уже собирал вещи в дорогу. Наш дед и прадед были борцами за Украину, поэтому Сергей продолжил это дело. Он даже разговаривать всегда старался по-украински, хотя вокруг звучал суржик", – рассказывает сестра Сергея Нина.

Сергей был спокоен, сдержан, всегда улыбался. Служил в Донецкой области. Воину было нелегко привыкнуть к местным погодным условиям, но он отдавал себе отчет, что выполняет свой долг и не может подвести побратимов.

"Ему было сложно, как всем там… Но когда пришел в отпуск, то сказал мне и родителям, что не может остаться дома, хотя так поступили многие. Сергей сказал, что должен возвращаться к своим ребятам, ведь они тоже ждут своего отпуска, чтобы поехать к семье, детям. Поэтому снова поехал в Донбасс, хотя разлука с родными была для него очень тяжелой. Во время отпуска пытался встретиться со всеми своими друзьями, кумовьями, будто чувствовал, что может уже не вернуться… На службе Сергей всегда выполнял приказ: надо идти в бой – значит, шел, как бы страшно ни было", – рассказывает его сестра.

Один из таких трудных боев стал для Сергея Нестерчука последним. 35-летний солдат погиб 5 октября 2023 года в Донецкой области. Тело героя только сейчас удалось вернуть домой, чтобы отдать ему последнюю дань уважения. Бойца похоронят на кладбище в селе Белашов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

Напомним, что в боях на фронте, прикрывая своих побратимов-подчиненных, погиб молодой воин Александр Чухно из Полтавской области. Нацгвардиец с позывным "Турист" был командиром пехотной роты 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж".

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