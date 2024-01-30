Ему навсегда будет 34: в боях на Херсонщине погиб защитник с Черкасщины. Фото

В боях с врагом на южном направлении фронта погиб военнослужащий ВСУ Николай Якименко из Золотоноши, что в Черкасской области. Он был гранатометчиком десантно-штурмового отделения.

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Защитнику навсегда будет 34 года. О потере сообщил ВСП "Золотоношский профессиональный колледж ветеринарной медицины БНАУ", выпускником которого был воин.

Якименко Николай Васильевич, 29.11.1989 г. р., получил в колледже профессию по ветеринарной медицине (2005-2009 годы). Там его вспоминают как всегда улыбающегося, искреннего, доброго и приветливого человека.

По совам спикера ТЦК и СП Черкасщины Алины Кривошеи, в войске Николай имел звание матроса, служил в десантно-штурмовом отделении в должности гранатометчика. Свой последний бой принял 25 января на фронте в Херсонской области.

"Война забирает лучших… Выражаем искреннее соболезнование родителям, всем родным и близким. Разделяем с вами боль потери… Вечная память и вечная слава Герою Украины!" – отметили в учебном заведении.

Одноклассник погибшего защитника – его однофамилец и тоже воин Михаил Якименко сообщил, что у Николая остались жена и двое детей.

"Простой пацан, отдавший свою жизнь за всех нас, за каждого гражданского, за каждого украинского ребенка, за еще один день жизни под желто-голубым флагом. Честь!" – отметил он.

О дате и времени возвращения воина домой "на щите" и месте прощания с ним землякам сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб 32-летний воин Роман Ратников с Черкасщины. Он был старшим стрелком аэромобильной роты.

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