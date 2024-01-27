Ему навсегда будет 32: на фронте погиб защитник из Черкасской области.

Защищая Украину, погиб воин Роман Ратников из Черкасской области. Герою было всего 32 года.

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Свой последний бой Роман принял в Донецкой области. Трагическое известие сообщили в Каневском городском совете.

"Каневская община вновь скорбит. На войне погиб 32-летний каневец Роман Ратников. Военный занимал должность старшего стрелка аэромобильной роты одной из воинских частей. Верный военной присяге, мужественно исполняя воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость, защитник погиб на Донецком направлении в результате взрывной травмы", – говорится в сообщении.

В Каневском городском совете рассказали, что собственную семью воин создать не успел. Дома его ждали родители, сестра, племянница и две бабушки.

Прощание с Героем состоится 27 января.

"Церемония прощания начнется ориентировочно в 11:00, возле культурного центра Шевченко Hub, - уточнили в горсовете.

Похоронят Романа Ратникова на центральном кладбище Канева – на Аллее Славы.

Согласно распоряжению городского головы Игоря Ренькаса, 27 января в Каневе объявлено Днем траура по погибшему в бою воину.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб пограничник из Киевской области Евгений Белобловский. Он пал в бою с врагом в Харьковской области 23 января.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб фотограф из Кременчуга. Когда Россия напала на Украину, Игорь Калугин хотел стать на защиту Родины. Однако на службу его сразу не взяли, поскольку служил на флоте, однако в конце концов на передовую он попал. У Игоря осталось трое детей.

Кроме того, ранее стало известно, что на фронте погиб доброволец из Хмельнитчины. 25-летний Вячеслав Гаджула вернулся из Польши, чтобы встать в защиту Украины.