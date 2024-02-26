Ему навсегда будет 39: в Черкассах простились с защитником, погибшим в боях на Донетчине. Фото

В Черкассах в последнюю земную дорогу провели военного Владимира Торбу, погибшего на фронте в Донецкой области. Он служил стрелком-помощником гранатометчика.

Защитнику навеки осталось 39 лет. Об этом сообщил городской голова Анатолий Бондаренко в Facebook.

Владимир Анатольевич Торба, 12.11.1984 г. р., с рождения провел свою жизнь в Черкассах. Там окончил школу, прошел курсы водителя троллейбуса.

Долгие годы мужчина работал в коммунальном предприятии "Черкассыэлектротранс" городского совета. Он вел активную жизнь, любил рыбачить и футбол.

С полномасштабным российским вторжением Владимир стал в ряды ВСУ, служил в одной из бригад в должности стрелка-помощника гранатометчика.

Жизнь 39-летнего защитника оборвалась 17 февраля 2024 года во время выполнения боевого задания на Донетчине.

С Героем простились во вторую годовщину полномасштабной войны, 24 февраля.

"Вечная память Герою Украины! Искренние соболезнования близким и родным", – отметили земляки воина.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Черкассах похоронили 36-летнего защитника Вячеслава Кузьменко. Штаб-сержант погиб 15 февраля в результате вражеского авиаудара по селу Черное на Харьковщине.

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