Еще одна большая потеря для Украины: в Черкассах простились с погибшим на фронте Героем

В Черкассах похоронили 36-летнего защитника Украины, штаб-сержанта Вячеслава Кузьменко. Воин погиб 15 февраля 2024 года в результате вражеского авиаудара по селу Черное Харьковской области.

Герой был водителем-электриком медицинского пункта воинской части. Об этом 22 февраля сообщил в Facebook первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко.

Кузьменко Вячеслав Владимирович родился в Черкассах 1 июня 1987 года. Учился в школе №11, затем перешел в школу №4. В 2006 году получил специальность водителя-автослесаря в Профессиональном-техническом училище №22.

С 2007 по 2008 год проходил срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Украины.

С марта 2015-го по июль 2016-го участвовал в АТО в районе городов Луганск и Мариуполь. Был отмечен командиром своей в/ч за образцовое исполнение воинского долга, смелость и выдержку, проявленные при выполнении задач по защите независимости и территориальной целостности Украины.

В 2022 году украинец снова был призван на службу, чтобы бороться с полномасштабной российской агрессией.

"Смерть наших Героев – это большая потеря для Украины. Они останутся в наших сердцах навсегда. Мы должны помнить об их подвиге и продолжать бороться за победу Украины. Мы должны сделать все возможное, чтобы их смерть не была напрасной", – подчеркнул Тищенко.

Как писал OBOZ.UA, 24 января 2024 года вблизи Ивановки Харьковской области, защищая независимость Украины, погиб военный Николай Бишаров. Он был жителем Кривого Рога. В мирной жизни украинец работал на металлургическом комбинате.

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