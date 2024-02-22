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Еще одна большая потеря для Украины: в Черкассах простились с погибшим на фронте Героем

Дарья Дурова
War
1 минута
2,5 т.
Жизнь за Украину отдал военный из города Черкассы

В Черкассах похоронили 36-летнего защитника Украины, штаб-сержанта Вячеслава Кузьменко. Воин погиб 15 февраля 2024 года в результате вражеского авиаудара по селу Черное Харьковской области.

Герой был водителем-электриком медицинского пункта воинской части. Об этом 22 февраля сообщил в Facebook первый заместитель городского головы Черкасс Сергей Тищенко.

Российские оккупанты убили воина Вячеслава Кузьменко.

Кузьменко Вячеслав Владимирович родился в Черкассах 1 июня 1987 года. Учился в школе №11, затем перешел в школу №4. В 2006 году получил специальность водителя-автослесаря в Профессиональном-техническом училище №22.

С 2007 по 2008 год проходил срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Украины.

С марта 2015-го по июль 2016-го участвовал в АТО в районе городов Луганск и Мариуполь. Был отмечен командиром своей в/ч за образцовое исполнение воинского долга, смелость и выдержку, проявленные при выполнении задач по защите независимости и территориальной целостности Украины.

В 2022 году украинец снова был призван на службу, чтобы бороться с полномасштабной российской агрессией.

"Смерть наших Героев – это большая потеря для Украины. Они останутся в наших сердцах навсегда. Мы должны помнить об их подвиге и продолжать бороться за победу Украины. Мы должны сделать все возможное, чтобы их смерть не была напрасной", – подчеркнул Тищенко.

Село Черное Харьковской области на карте

Как писал OBOZ.UA, 24 января 2024 года вблизи Ивановки Харьковской области, защищая независимость Украины, погиб военный Николай Бишаров. Он был жителем Кривого Рога. В мирной жизни украинец работал на металлургическом комбинате.

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