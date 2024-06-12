Ему навсегда останется 30: на фронте погиб защитник с Днепропетровщины. Фото

В боях за Украину погиб защитник из Днепропетровщины Игорь Коробко. Свой последний бой он принял в Донецкой области 30 мая.

За несколько дней до гибели Игорь встретил свой 30-й день рождения. О смерти воина рассказали на малой родине, в городском совете Первотравенска.

"30 мая, защищая Украину, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб наш земляк Коробко Игорь Олегович. Лишь 26 мая Защитнику исполнилось 30 лет", – отметили там.

В горсовете рассказали, что Игорь Коробко родился и жил в Первотравенске. До полномасштабного вторжения РФ он работал на участке водоотводных сетей Первотравенского МЖКП.

Когда пришел враг – добровольцем пошел на фронт, чтобы его остановить.

"В 2022 году Игорь, не колеблясь, стал на защиту родной земли – добровольно присоединился к рядам Национальной гвардии Украины. Он нес службу командиром боевой машины батальона "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования "Рубеж" НГУ... Игорь был веселым, открытым и общительным человеком, любившим родной город, был настоящим патриотом нашей Родины", – отметили в Первотравенском горсовете.

У Героя остались жена и сестра.

Похоронили его в Полтавской области.

Напомним, ранее стало известно, что в боях Донецкой области погиб украинский художник и музыкант Артур Сниткус. Он был известным представителем квир-сообщества. Артуру навсегда останется 36 лет.

Также сообщалось, что на фронте погибла крымчанка Шура Рязанцева. Во время Революции Достоинства она вытаскивала раненых на Майдане, также защитница в свое время была личной стилисткой Зеленского: