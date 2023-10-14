Ему навсегда останется 30: в Луганской области погиб каменчанин Михаил Волощенко. Фото

Украина в российской войне потеряла еще одного своего защитника. На фронте погиб Михаил Волощенко из Каменки Черкасской области

Тргагическое известие сообщают в Каменском городском совете. Герою было всего 30 лет (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Волощенко был жителем села Лебедевка.

"Снова горе пришло к нашей общине. Печаль, боль и горе овеяли наши сердца, когда подтвердилось известие о потере. Война, безжалостная и безжалостная, унесла жизнь нашего соотечественника, жителя с. Лебедевка - Волощенко Михаила Ивановича", – говорится в сообщении.

Воин отдал свою жизнь вблизи села Червонопоповка Северодонецкого района Луганской области.

Похороны героя пройдут 13 октября. В городе Каменка будет сформирован "коридор памяти" в 08:30 от пожарной части по ул. Героев Майдана до ул. Победы. Прощание с военным продлится с 9:00 до 11:00 в селе Лебедевка.

Видео дня

"Михаил отдал свою жизнь, исполняя свой военный долг и стоя на защите нашей страны. Наши сердца полны горя от этой чрезвычайной потери. Это еще один пример того, как война отнимает молодую жизнь, полную мечт и надежд. Пора вместе разделить боль и скорбь с родными и близкими Героя. Мы не находим слов, чтобы выразить нашу печаль и боль, но мы вместе готовы поддерживать друг друга и родных Героя в этот самый трудный момент", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Соледарском направлении погиб 23-летний боец "Эдельвейс" Владислав Сыпко из Кривого Рога. Молодой защитник служил в ВСУ и до полномасштабной войны – в зоне ООС, он мечтал о настоящей любви.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!