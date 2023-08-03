Ему навсегда останется 33: на войне погиб военный из Ивано-Франковска Игорь Пащенюк

В боях с российскими оккупационными войсками погиб военный из Ивано-Франковска Игорь Пащенюк. Герою навсегда останется 33 года.

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В каком направлении украинский защитник отдал свою жизнь, не уточняется. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"К сожалению, Ивано-Франковская община потеряла на войне еще одного Героя. Защищая Украину, погиб Игорь Пащенюк", – говорится в сообщении.

Панихида по погибшему состоялась в четверг 3 августа, в Доме скорби. Завтра в 10:00 начнется прощание с защитником в Доме скорби.

Похоронят защитника Украины на Аллее Героев кладбища села Чукаловка.

"Вечная память! Соболезнование родным и близким!" – добавил Марцинков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях в Запорожье погиб сержант из Прикарпатья Андрей Задорожный. Он был награжден отличием главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "Золотой крест": Герой вывел 44 собратья из минного поля под Бахмутом.

– На фронте пал воин из Волыни Роман Пилипчук. Защитнику было всего 26 лет.

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