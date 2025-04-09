Ему всегда будет 31: в сети рассказали о воине с позывным 'Знахарь', погибшем на Харьковщине. Фото

В сети рассказали о Герое, который отдал жизнь за Украину, освобождая Харьковщину. Свой последний бой солдат Дмитрий Колесник с позывным "Знахарь" принял 25 сентября 2022 года.

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Уроженцу Харькова, который до полномасштабного вторжения занимался предпринимательством, писал музыку, создавал иконы и работал с кожей и металлом, навсегда остался 31 год. Историю воина рассказали на Платформе памяти погибших защитников "Мемориал Героев".

Жизнь харьковчанина Дмитрия Колесника оборвалась 25 сентября 2022 года: он пал, освобождая от российских захватчиков село Пески-Радьковские на родной Харьковщине. В вечность воин ушел 31-летним.

"Дмитрий был родом из Харькова. Учился в Харьковском национальном техническом университете сельского хозяйства имени Петра Василенко. В гражданской жизни был предпринимателем – работал в сфере ритейла. Увлекался написанием музыки, иконной живописью и созданием икон, изготовлением изделий из кожи и металла. Очень любил путешествовать, особенно по родной Харьковщине", – рассказал он.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Дмитрий сразу начал помогать землякам выезжать из прифронтового Харькова, который нещадно бомбили россияне.

"В начале войны мой сын был волонтером: бесплатно вывозил людей на вокзал, рискуя своей жизнью, помогал старикам, был логистом в команде ХАРЬКОВ ХЭЛП", – вспоминает его мать Елена Колесник.

Впоследствии мужчина и сам стал в ряды украинского войска, отправившись на войну добровольцем. Родную землю он защищал, присоединившись к 5-й отдельной Слобожанской бригаде Национальной гвардии Украины, – и делал это достойно, за что получил ведомственное отличие "За доблестную службу".

"Мой сын был добрым, искренним и открытым человеком. С детства имел много друзей и любил общаться. Боролся за справедливость и пытался видеть прекрасное в каждой ситуации. Позывной "Знахарь" ему дали побратимы: Дима очень хорошо знал медицину, и все ребята обращались к нему за помощью", – рассказала Елена Колесник..

Женщина ждала сына дома вместе с внучкой, дочерью Дмитрия. Но он вернулся не со щитом, а на щите.

Похоронили Дмитрия "Знахаря" Колесника на кладбище №18 в Харькове.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб командир отделения БПАК с Полтавщины. Молодой воин Евгений Тюлюкин защищал Украину в рядах 44-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Последний бой он принял 2 апреля.

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