'Эра мира закончилась': Кулеба сравнил масштабы производства оружия в России и Европе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил США за одобрение новой помощи, однако заявил, что Западу необходимо признать, что "эра мира в Европе закончилась". Киеву неизбежно понадобится дополнительная помощь для борьбы с российским полномасштабным вторжением.

В интервью изданию The Guardian Кулеба отметил, что верил в то, что Конгресс все же одобрит помощь для Украины. В то же время он призвал Запад продолжать строить свою оборонную промышленность.

Союзникам Украины, как сказал глава МИД, следует перейти от "выражения соболезнований украинцам и обещаний помочь в восстановлении, к предотвращению гибели людей и разрушения страны". Он сказал, что возобновление военной помощи США, которое в течение нескольких месяцев задерживали республиканцы, поддерживающие Дональда Трампа, будет недостаточным для победы над Россией.

"Ни один пакет не сможет остановить россиян. Что остановит россиян, так это единый фронт всей Украины и всех ее партнеров", – сказал Кулеба.

По мнению министра, Западу необходимо увеличить производство вооружений, как это сделала Украина. Ведь Россия, как он подчеркнул, преуспела в этом вопросе.

"Когда я вижу, чего добилась Россия в наращивании своей оборонно-промышленной базы за два года войны и чего добился Запад, я думаю, что со стороны Запада что-то не так. Запад должен осознать, что эра мира в Европе закончилась", – отметил глава МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, после подписания Байденом закона о помощи Украине Пентагон объявил содержание нового пакета вооружения для украинской армии. В него включены средства ППО, артиллерийские снаряды, бронетехника, противотанковое оружие, а также ракеты ATACMS.

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