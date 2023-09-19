Эрдоган заявил, что Путин выступает за "скорейшее окончание войны", и заверил, что России можно доверять

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы выступает за "скорейшее окончание" войны против Украины. Турецкий лидер подчеркнул, что у него нет никаких оснований не доверять главарю Кремля.

Эрдоган добавил, что Россия "надежна" насколько же, насколько надежен Запад. Об этом он заявил в интервью PBS.

По мнению президента Турции, российско-украинская война продлится долго. В то же время он заявил, что Путин, который развязал полномасштабную агрессию против Украины, теперь якобы выступает за "скорейшее окончание войны".

"Мне нужно быть предельно ясным и откровенным. Совершенно очевидно, что эта война продлится долго. Нам хотелось бы надеяться, чтобы война закончилась как можно скорее. И Путин на самом деле выступает за прекращение этой войны как можно скорее. Это то, что он сказал. И я верю его словам", – заявил Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что у него нет причин не доверять российскому диктатору. Более того, он сравнил страну-агрессор Россию с западными странами по уровню надежности.

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Журналист спросил, чем Эрдоган аргументирует такую симпатию России, отметив, что весь цивилизованный мир не склонен доверять Путину. В ответ на это турецкий президент выдал, что половина поставок природного газа в Турцию поступает из России. Также он похвастался, что Анкара сотрудничает с Москвой в "сфере оборонной промышленности".

"У меня нет причин им не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. Последние 50 лет мы ждали у порога ЕС, и в данный момент я доверяю России так же, как и Западу. Половина моих поставок природного газа поступает из России, а это означает, что у нас есть солидарность. Мы делаем взаимные шаги вперед, сотрудничаем в сфере оборонной промышленности. Мы можем сделать это с Россией", – сказал Эрдоган.

Вместе с тем он признался, что выстраивает отношения и с Россией, и с Соединенными Штатами только для того, чтобы получить выгоду. По мнению Эрдогана, благодаря такой политике, Турция находится в беспроигрышном варианте.

"То, как я занимаюсь политикой, заключается в установлении контактов со странами всего мира на основе беспроигрышного сценария. Точно так же, как у меня хорошие отношения с США, у меня будут хорошие отношения и с Россией. Я продолжу поддерживать отношения со странами-членами ЕС, основанные на том же подходе, взаимовыгодном", – резюмировал Эрдоган.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может "расстаться" с Европейским Союзом. Так он отреагировал на содержание доклада Европейского парламента по Турции.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не удается начать мирные переговоры с Россией, так как для этого необходимо обоюдное желание. Он подчеркнул, что в случае проявления интереса со стороны президента России Владимира Путина Украина будет готова присоединиться к переговорному процессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва задумал посадить президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров. По его мнению, это можно было быб сделать во время Генассамблеи ООН, а именно во время так называемой Недели высокого уровня.

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