Ермак заявил в Давосе, что Зеленский 'никогда не пойдет на заморозку конфликта'

Глава украинского государства Владимир Зеленский и его команда никогда не согласятся на замороженный конфликт с Россией. Наше государство требует справедливого мира и недопущения повторения российской агрессии в будущем.

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Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи в Давосе советников по вопросам нацбезопасности по украинской "Формуле мира" в воскресенье, 14 января, передает "Радио Свобода". По его словам, заморозку войну не примет и украинский народ.

"Украине не нужны замороженные конфликты. Украине нужен справедливый мир. И Украина хочет предотвратить любые потенциальные агрессии в будущем и использует эту возможность", – подчеркнул Ермак.

Чиновник отметил, что все страны, которые присоединяются к обсуждению "Формулы мира", откровенно хотят помочь завершить войну и установить мир. Однако, по словам Ермака, у разных государств есть разные мнения, как этого достичь.

"У разных стран – разный опыт... И это хорошо, потому что универсальная формула и план – это сочетание разных позиций и усилий, но, основываясь на главных принципах, на которых опирается международное право и устав ООН", – отметил он.

Глава ОП добавил, что делегация Украины в Давосе работает над пятью пунктами "Формулы мира": вывод войск России, восстановление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения войны, подтверждение окончания войны.

Кроме того, есть две важные спецпанели, фокусирующиеся на продовольственной безопасности и гуманитарных проблемах.

"Мы подробно обсудили основные принципы достижения всеобъемлющего и длительного мира для Украины и всего мира. Могу честно сказать: мы очень сплочены в главных принципах независимости, территориальной целостности, суверенитета, нормах международного права устава ООН. Конечно, это очень важно и мы очень уважаем, что участники очень вовлечены в эти процессы", – сказал Ермак.

Напомним, что 14 января участники Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудили формулу мира для Украины. Представители более 80 стран говорили о мировом порядке и справедливости.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский резко ответил, к чему приведет заморозка войны в Украине. Он предостерег, что в таком случае страна-агрессор Россия будет готовиться к "реваншу".