ЕС будет оплачивать 100% стоимости всего вооружения: Трамп рассказал о соглашении с Брюсселем по помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении соглашения с Европейским Союзом, в соответствии с которым ЕС будет оплачивать Вашингтону 100% стоимости передаваемого оружия и оборудования. После распределения поставок большую часть будут отправлять Украине.

Такое заявление Трамп сделал во время выступления на саммите по вопросам искусственного интеллекта в Вашингтоне в среду, 23 июля. Он рассказал, что, согласно договоренности, США сначала будут отправлять оружие ЕС.

Затем страны-члены Евросоюза самостоятельно его распределят и большая часть пойдет на нужды Вооруженных сил Украины, добавил Трамп.

"Они собираются потратить эти деньги в США на наши оборонные компании, и мы собираемся отправить их (вооружение.) им, а они распределят оборудование, которое мы отправим. Честно говоря, так и должно было быть еще три года назад", – заявил американский лидер.

Что известно о поставках ройи из США

Как писал OBOZ.UA, 23 июля Пентагон объявил о решении продажи двух пакетов военной помощи для Украины на 322 млн долларов. Первый пакет включает системы ПВО HAWK Phase III. Второй –запчасти для ремонта БМП Bradley.

Госдеп США также принял решение об одобрении возможной продажи Украине средств технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта БМП Bradley, а также связанного с ними оборудования за рубежом на сумму около 150 млн долларов.

Накануне Трамп заявил, что в течение следующих нескольких месяцев США вместе с Филиппинами будут иметь больше боеприпасов, чем любая другая страна мира. Это произойдет после открытия американского "центра боеприпасов" в филиппинском Субике.

14 июля Трамп объявил, что в ближайшее время Украине будет передано "17 Patriot". Предполагалось, что за американские системы ПВО заплатят страны Европы. Однако впоследствии выяснилось, что первая из них будет поставлена не раньше весны 2026 года.

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