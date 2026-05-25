ЕС хочет ввести новый налог для казино и букмекеров: что планируют в ближайшее время

В Европарламенте начали обсуждать возможность введения единого налога в 1% для операторов казино и букмекерских компаний во всех странах Европейского Союза (ЕС), что потенциально может приносить до 4 млрд евро ежегодно. Представители индустрии предостерегают, что новая налоговая нагрузка может усилить позиции нелегального рынка и создать проблему двойного налогообложения для лицензированных компаний.

Об этом пишет iGamingToday. Инициатива, которая сейчас проходит первичное обсуждение предусматривает введение единого налога для всех игорных компаний. Сейчас рассматриваются два возможных варианта базы налогообложения:

1% от валового дохода компании , то есть прибыли после выплат выигрышей;

, то есть прибыли после выплат выигрышей; 1% от общего оборота, что может означать значительно большую финансовую нагрузку на операторов.

Окончательный механизм еще не определен, именно этот вопрос может стать одним из самых дискуссионных. По предварительным оценкам сторонников инициативы, новый налог способен приносить в бюджет ЕС от 2 до 4 миллиардов евро ежегодно.

Предложение выдвинул румынский депутат Европарламента Виктор Негреску, который отмечает, что азартная индустрия должна делать больший вклад в финансирование общественно важных программ. По его мнению, часть средств, полученных от нового сбора, можно направить на:

поддержку социальных инициатив;

финансирование программ по профилактике игровой зависимости;

борьбу с нелегальными букмекерскими платформами и подпольными казино;

цифровой мониторинг игорного сектора в ЕС.

Сторонники налога отмечают, что сектор азартных игр остается одним из самых прибыльных в цифровой экономике, а потому должен нести более широкую финансовую ответственность. В игорных компаниях предупреждают, что дополнительное налоговое давление может иметь обратный эффект.

Часть операторов будет вынуждена пересматривать бизнес-модели, повышать комиссии или сокращать маркетинговые бюджеты, а часть игроков может перейти на нелицензированные платформы, которые не платят налогов и часто работают за пределами регулирования. В отрасли также отмечают, что большинство стран ЕС уже имеют собственные системы налогообложения азартного бизнеса, которые во многих случаях являются довольно жесткими.

Введение дополнительного наднационального налога, по их мнению, может привести к двойной налоговой нагрузке. Особенно остро стоит вопрос для онлайн-операторов, которые работают сразу на нескольких европейских рынках и вынуждены адаптироваться к различным национальным правилам.

Помимо самого размера налога, серьезные дискуссии вызывает и вопрос полномочий. Часть стран-членов ЕС традиционно настаивает на том, что налоговая политика должна оставаться исключительно на национальном уровне.

