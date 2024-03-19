ЕС планирует направить доходы от замороженных российских активов на покупку оружия для Украины: Боррель озвучил детали

90% доходов от активов России, замороженных в Европе, можно перевести в Европейский фонд мира для финансирования военной помощи Украине. Остальные 10% можно направить в центральный бюджет ЕС для развития оборонной промышленности нашей страны.

Соответствующую идею 19 марта озвучил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters. Журналистам в Брюсселе (Бельгия) политик сообщил, что официальное предложение правительствам 27 стран-членов он представит 20 марта – перед очередным саммитом государств ЕС (21-22 марта).

Европейский фонд мира – внебюджетный управляемый Евросоюзом фонд, который предоставляет военную помощь странам за пределами ЕС и используется в основном для Украины.

По словам Борреля, большая часть денег Европейского фонда мира из конфискованных доходов РФ может быть использована для Киева.

"Если мы сделаем это, то русские будут не очень счастливы... Сумма – три миллиарда евро в год – даже не является экстраординарной. Но она не есть незначительной", – сказал верховный представитель ЕС.

Он подчеркнул, что предлагает использовать не сами российские активы, замороженные Европой, а прибыли от них.

Европейские чиновники первоначально обсуждали использование этих средств для финансирования восстановления Украины.

Но Боррель подчеркнул, что разумнее использовать деньги для предотвращения разрушения Украины, а не ждать, пока Россия уничтожит страну.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что доходы от замороженных активов Российской Федерации направят на закупку оружия Силам обороны Украины.

– По данным Bloomberg, Европейский Союз разработал законопроект о направлении доходов российского центрального банка в Украину. Средства на поставки оружия и развитие оборонной промышленности, согласно предложению, могут начать поступать с июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!