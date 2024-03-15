Доходы от замороженных активов РФ пойдут на покупку оружия для Украины: Шольц анонсировал историческое решение

В Европе доходы от замороженных активов РФ будут использованы для закупки оружия для Украины. Соответствующее решение уже принято, а 18 марта будут оговорены конкретные механизмы.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном и польским премьером Дональдом Туском. Он уточнил, что 18 марта союзники в формате "Рамштайн" обсудят конкретные шаги по реализации планов помощи Украине.

По словам Шольца, в Брюсселе "уже одобрили некоторые решения". В частности, в ЕС решили пополнить Фонд мира на дополнительные 5 млрд евро для помощи Украине в этом году. "Также мы запланировали расширить тренировочную миссию украинских военных. Кроме того, мы используем доходы от замороженных активов РФ в Европе для того, чтобы финансово поддержать закупку снарядов для Украины", – заявил канцлер.

Шольц не уточнил, про какие конкретно боеприпасы идет речь. Возможно, имеются в виду снаряды, которые Чехия предлагает покупать за пределами ЕС: хотя уже достаточно много стран заявило о поддержке инициативы, соответствующее финансирование до сих пор не найдено.

Отдельно Шольц анонсировал создание коалиции союзников Украины по дальнобойной реактивной артиллерии.

"Германия, Франция и Польша являются одними из крупнейших политических, военных и финансовых союзников Украины. Мы тесно и твердо стоим на стороне Украины. Мы ясно дали это понять с самого начала, и это будет продолжаться до тех пор, пока необходимо", – добавил немецкий канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция уже начала подготовку к созданию альянса, который при необходимости будет готов отправить солдат в Украину.

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