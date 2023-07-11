Еще 200 дронов будут уничтожать оккупантов: пограничники получили их от БФ Александра Трухина

200 FPV-дронов с маневровыми квадрокоптерами, способными на значительном расстоянии от оператора поражать технику и живую силу противника, получили пограничники от "Благотворительного фонда Александра Трухина".

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Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что вскоре полученные средства поступят пограничным подразделениям, выполняющим боевые задания, в частности пограничному отряду "Сталевий кордон".

"Использование различных современных средств в этой войне достаточно важно, поскольку их эффективное применение шаг за шагом приближает нашу Победу. Полученные средства позволят еще сильнее бить врага, сберегая жизнь наших воинов", – сказал Дейнеко.

На его встрече с представителями Фонда речь также шла о подготовке и обучении операторов, которые будут работать с дронами, и дальнейшем усилении пограничных подразделений.