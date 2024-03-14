'Еще бы жить, любить, мечтать': на фронте погиб 19-летний защитник с Тернопольщины. Фото

Война унесла жизнь молодого воина Назария Березия из Тернопольской области. В свои 19 лет он мужественно защищал Украину на южном направлении фронта.

Защитник погиб на Херсонщине. О потере сообщил Великобирковский поселковый совет.

Назарий Березий, 25.04.2004 года рождения, жил в поселке Великие Борки. Не так давно парень окончил Великобирковский лицей им. Степана Балея.

"Моя педагогическая жизнь началась с этого ученика, ты был в пятом классе… Вечная память тебе, Назар", – написала его учительница Юлия Радецкая.

Назарий погиб 12 марта в районе населенного пункта Чайкино Херсонской области. Во время выполнения боевого задания защитник получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Еще бы жить, любить, мечтать… Но не суждено молодому воину встретить свою 20-ю весну… Светлая и вечная память! Легких облаков тебе, юный Герой! – прокомментировала журналистка Ольга Черная.

В громаде тоже выразили соболезнования семье молодого воина. Информацию о встрече тела и погребении Героя землякам сообщат позже.

"Стал ангелом в небесном строю", "Почивай с миром, друг", "Вечная память тебе, Назарий! Так не должно было быть!" – написали знакомые защитника.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину от российского агрессора, погиб 26-летний воин Константин Булкин с Тернопольской области. Свой последний бой он принял на восточном направлении фронта.

На днях на Тернопольщину вернулся "на щите" защитник Олег Грибик из села Прошова. Он погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!