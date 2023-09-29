'Еще один аргумент': Мельник дал прогноз, могут ли россияне устроить теракт в кагебистской манере ко дню рождения Путина

Кремль придает большое значение датам. Поэтому оцепление российского президента Владимира Путина может готовить для него очередной кровавый подарок вроде убийства российской журналистки Анны Политковской, которое состоялось на день рождения диктатора, 7 октября 2006 года.

Захватчики могут приурочить к 7 октября удар по Украине, однако более вероятным является инспирированный Кремлем теракт, в котором попытаются обвинить Украину. Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

7 октября 2023 года Путин будет праздновать 71-й день рождения. Учитывая любовь главы Кремля к символизму дат, к этому дню окружение диктатора может готовить для него "подарок".

"Я бы предположил, что действительно многие из окружения Путина попытаются порадовать своего вождя. Если вспомнить коллекцию "подарков", то среди них, например, было убийство Политковской – известной российской оппозиционной журналистки. Очевидно, что-то такое, что может порадовать душу этого престарелого маньяка. Если попытаться теоретически спрогнозировать, то это должно быть жестким подарком, ведь именно такие нравятся Путину", – считает эксперт.

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В то же время, он склоняется к мнению, что вряд ли это будет увеличение в разы количества ракетных ударов по Украине или атаки каких-либо знаковых конкретных целей. Вместо этого более вероятно организация теракта в кагебистской манере, в частности, на оккупированных РФ украинских территориях или критических объектах.

"Такого сценария нельзя исключать. Если попытаться углубиться в кагебистскую конспирологию, то действительно они могут это подстроить под дату рождения Путина, чтобы использовать еще один аргумент, что якобы украинцы должны были это сделать, чтобы сделать их вождю больно. Действительно, есть угроза того, что российские спецслужбы могут планировать теракты в стиле "рязанского сахара", если говорить в контексте подарка Путину", – отметил Мельник.

Вероятность подобного развития событий эксперт аргументирует потребностью Кремля в мобилизации россиян, а также рядом других причин.

"Но такие теракты вполне возможны, потому что они играют свою роль в плане мобилизации российского населения. Они также могут быть направлены на то, чтобы повлиять на мнение западного сообщества. И не последнее – в качестве оправдания собственных преступных действий с точки зрения военных преступлений", – рассказал Мельник.

В свою очередь возможные атаки Сил обороны Украины на объекты оккупантов в день рождения Путина никак не будут приурочены к конкретной дате. К примеру, прошлогодний первый удар ВСУ по Крымскому мосту готовился в течение длительного времени, и последнее, о чем думали украинские воины – это о том, чтобы он состоялся именно в день рождения диктатора.

"Сейчас, когда практически ежедневно или по крайней мере часто происходят такие знаковые, резонансные удары, в частности, недавний удар по базе Черноморского флота, перед этим была успешная атака с уничтожением большого десантного корабля и подлодки – мы видим, что это не привязывается к каким-то датам, а тем более не подавалось как возмездие России за какие-то ее действия. Следовательно, если что-нибудь припадет на дату дня рождения Путина, то, очевидно, для медиа это будет очередной повод сказать, что эти события каким-то образом между собой связаны", – отметил Мельник.

Напомним, в августе текущего года в Главном управлении разведки Минобороны Украины предостерегали, что у России есть план совершения провокации на Курской АЭС.

По словам представителя Главного управления разведки, Кремль может намерен провести провокацию на Курской атомной электростанции с целью повышения уровня мобилизации, внутриполитических процессов и поддержки.

На тот момент, впрочем, не было известно, насколько вероятно то, что Кремль в конце концов решится реализовать этот план.