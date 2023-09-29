Как оккупанты поздравят Путина с днем рождения: интервью с Мельником о самых больших угрозах

7 октября глава страны-оккупанта России Владимир Путин будет праздновать 71-й день рождения. Как с этим днем его могут "поздравить" украинские спецслужбы? В последнее время эффектные удары по штабам оккупантов, по его кораблям и субмаринам стали практически обычным явлением. Не исключено, что и 7 октября случится очередное знаковое событие, но день рождения диктатора будет последним, с чем его можно будет связывать.

В то же время военные деятели армии врага мыслят иначе. Для них это действительно важный повод порадовать вождя. Конечно, об увеличении в разы количества ракет, которые будут направлены на Украину, речь не идет. Однако возможны атаки в кагебистской манере. К примеру, теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Украины. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– 7 октября российский диктатор Путин будет праздновать 71-й день рождения. Предполагаете ли вы, что российская армия может попытаться каким-нибудь образом порадовать вождя? И наоборот, могут ли "порадовать" его украинские спецслужбы?

Видео дня

– Давайте начнем с его прошедшего дня рождения. Тогда произошел первый успешный удар по Крымскому мосту и многие попытались это привязать именно к этому дню. Но сейчас, когда мы уже знаем больше деталей о том, как готовилась эта операция, я думаю, конкретная дата – это последнее, что учитывалось.

Поэтому сейчас, когда практически ежедневно или по крайней мере часто происходят такие знаковые, резонансные удары, в частности, недавний удар по базе Черноморского флота, перед этим была успешная атака с уничтожением большого десантного корабля и подлодки – мы видим, что это не привязывается к каким-то датам, а тем более не подавалось как возмездие России за какие-то ее действия.

Итак, если что-нибудь попадет на дату дня рождения Путина, то, очевидно, для медиа это будет очередной повод сказать, что эти события каким-то образом между собой связаны. Это то, что касается возможного "подарка" Путину от украинцев.

Что касается российских подарков, то здесь я бы предположил, что действительно многие из окружающих Путина попытаются порадовать своего вождя. Если вспомнить коллекцию подарков, среди них, например, было убийство Политковской – известной российской оппозиционной журналистки. Очевидно, что-то такое, что может порадовать душу этого престарелого маньяка.

Если попытаться теоретически спрогнозировать, это должно быть жестким подарком, ведь именно такие нравятся Путину. Но я бы не стал говорить об увеличении в разы количества ракетных ударов по Украине или о конкретных целях, которые для этого могут быть определены.

– Вы не считаете, что может рассматриваться какой-нибудь теракт в кагебистской манере, например, на Запорожской АЭС или на других критических объектах?

– Такого сценария нельзя исключать. Если попытаться углубиться в кагебистскую конспирологию, то действительно они могут это подстроить под дату рождения Путина, чтобы использовать еще один аргумент, что якобы украинцы должны были это совершить, чтобы сделать их вождю больно.

Действительно, есть угроза того, что российские спецслужбы могут планировать теракты в стиле "рязанского сахара", если говорить в контексте подарка Путину. Но такие теракты вполне возможны, потому что они играют свою роль в плане мобилизации российского населения. Они также могут быть направлены на то, чтобы оказать влияние на мнение западного сообщества. И не последнее – в качестве оправдания своих преступных действий с точки зрения военных преступлений.

– Мы видим, как линия фронта постоянно приближается к такому городу, как Донецк. Мы понимаем, что речь идет о старых оборонительных укреплениях врага, которые, наверное, более прочны, чем новые. Могли бы вы объяснить, чем оборона старых оккупированных территорий отличается от обороны новых, от той же "линии Суровикина", и какова перспектива ее преодоления уже в ближайшее время? Интересен также ваш прогноз по поводу освобождения Донецка.

– Здесь есть несколько аспектов. Действительно, линия разграничения, существовавшая в течение девяти лет, хорошо фортифицирована. Было достаточно времени, чтобы обе стороны смогли там обустроиться, обжиться, создать определенные минимальные бытовые условия, обеспечить самое необходимое – точки обогрева, доступ к воде, логистические пути и т.д. Можно предположить, что все это есть на старой линии разграничения.

Но когда речь идет о возможности преодоления современных оборудованных линий обороны, то ключевой вопрос, кроме важных технических аспектов – минирования, противотанковых рвов, бетонированных сооружений – это вопрос, кто будет защищать эти линии.

Если наши предположения о том, что сейчас Россия бросает свои последние резервы на то, чтобы сдержать украинское наступление на юге, верны, тогда бетонные окопы и железо, которое там есть, без надлежащего обеспечения личным составом может быть не таким уж непреодолимым препятствием.

Что касается перспективы освобождения Донецка, то здесь нужно смотреть с другой точки зрения – является ли это сейчас приоритетом. Очевидно, такой большой город, который должен освобождаться квартал за кварталом, дом за домом – там может захлебнуться любое украинское наступление. В том числе если там будет большое сопротивление плюс риски потерь среди гражданского населения. Следует также учитывать, что населению, проживающему на временно оккупированных территориях, почти десять лет постоянно промывают мозги, они теряют своих родных, друзей. Пропаганда держит этих людей в страхе перед ВСУ. Следовательно, если они верят российской пропаганде, они по меньшей мере будут оказывать пассивное сопротивление освобождению этих территорий.

Я не думаю, что среди городов, которые в ближайшее время можно освободить, может быть Донецк.

– Как вы считаете, какая цель сейчас наиболее достижима и логична для Сил обороны Украины, исходя из сегодняшней ситуации на фронте?

– Есть стратегическая цель – освобождение всех оккупированных территорий. Имеются оперативные цели. Если посмотреть на юг, где сейчас происходят основные действия, то это выход на побережье Азовского моря и административную границу временно оккупированного Крыма.

Но в военном планировании есть определенные этапы. В зависимости от того, как продвигается наступление, каковы возможности наращивания наступательных усилий, определяются промежуточные рубежи. Сейчас трудно с нашей позиции определять, каковы цели сегодняшнего наступления. Это может быть один из рубежей, достичь которого позволят имеющиеся резервы, возможность преодоления сопротивления противника. Важный фактор – это и погодные условия.

Но в любом случае, учитывая, что мы видим на сегодняшний день, можно говорить о достижении достаточно важных результатов тактического уровня, которые уже развиваются в оперативные достижения и создают возможности для достижения по крайней мере оперативных целей.