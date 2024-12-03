Еще одно доказательство военных преступлений: за время полномасштабной войны Россия похитила сотни украинских детей из Донецкой и Луганской областей. Видео

Исследователи Йельского университета идентифицировали сотни украинских детей из Донецкой и Луганской областей, похищенных Россией с февраля 2022 года. Также установлены места нахождения несовершеннолетних украинцев и маршруты их депортации.

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Исследование ученых Yale The Humanitarian Research Lab (HRL) – это еще одно основательное доказательство военных преступлений армии РФ против Украины и украинцев, заявил президент Владимир Зеленский. Согласно результатам исследования, 148 детей из Украины уже находятся в базах данных РФ по размещению детей.

42 из них усыновлены, взяты под опеку или имеют назначенного опекуна.

Еще 166 детей находятся в семьях россиян.

"Отчет показывает всему миру, на что идет Россия, чтобы стереть украинскую идентичность. Насколько системна ее политика в этом направлении", – заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украина непрерывно работает над тем, чтобы все украинские дети вернулись домой, а виновные в преступлениях похищения были наказаны.

"Это сложный вызов, но мы делаем все необходимое, и мы благодарны всем, кто нам помогает. Каждой стране, организации, лидеру – политическому и общественному. Только вместе можем восстановить справедливость, которую Россия нарушила в таком масштабе, защитить будущее украинских детей и вернуть их домой", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на оккупанта, подозреваемого в причастности к депортации украинских детей с Николаевщины. По данным следствия, командир отделения ВС РФ Джабраил Юсупов руководил похищением 15 воспитанников спецшколы.

Как говорится в материале OBOZ.UA, с оккупированных территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей вывезено около 20 тысяч детей. Часто имя и место рождения детей меняются, поэтому отыскать их в РФ чрезвычайно сложно.

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