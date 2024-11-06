Отправили в Анапу: сообщено о подозрении оккупанту, который во время боев за Николаев депортировал 15 украинских детей в РФ

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на военного преступника РФ, подозреваемого в причастности к депортации украинских детей во время оккупации территории Николаевщины. Командир отделения Джабраил Юсупов "Габриэль", по данным следствия, командовал похищением 15 воспитанников спецшколы.

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Как сообщила пресс-служба СБУ 6 ноября, под командованием Юсупова, который служит в 205-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ, в июле 2022 года 20 вооруженных оккупантов ворвались в помещение Новопетровской спецшколы и похитили 15 воспитанников.

Детей вместе с директором заведения и ее мужем сначала транспортировали в оккупированный Крым, а оттуда "под конвоем" отправили в Анапу Краснодарского края РФ.

Там их содержали почти месяц в одном из пансионатов, где каждое утро заставляли петь гимн страны-агрессора.

В ноябре 2022 года с помощью одной из благотворительных организаций детей удалось вывезти из России в третьи страны, чтобы потом вернуть домой.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Юсупову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры, чтобы найти преступника и наказать.

В СБУ также напомнили, что ранее СБУ разоблачила оккупационного "заместителя главы департамента молодежи и спорта Херсонщины" и его сообщницу, принимавших участие в депортации детей из Николаева.

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора.

Чем еще известен Джабраил Юсупов

Сержант Юсупов – житель города Кизилюрт, Дагестан (РФ). Он служит в 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригаде Сухопутных войск ВС РФ.

Часть оккупантов из этой бригады с 18 марта по 10 ноября 2022 года дислоцировалась в оккупированном селе Новопетровка Баштанского района Николаевщины.

В ноябре 2023 года СБУ заочно объявила подозрение Юсупову в том, что он, устраивая "зачистки", пытал гражданских лиц на территории Николаевщины.

Вместе с тремя другими оккупантами с позывными "Алмаз", "Асхаб" и "Каха" он похищал украинцев из их домов и на улицах.

Фигуранты применяли многочисленные пытки, пытаясь склонить украинцев к сотрудничеству.

После деоккупации региона были обнаружены тела трех человек с переломами и следами огнестрельных ранений.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября президент Владимир Зеленский обратился к союзникам с призывом помочь вернуть украинских детей, которых оккупанты похитили у родных. По словам главы государства, именно их сложнее всего вернуть, поскольку страна-агрессор пытается их спрятать.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей.

В январе 2024 года ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей в Россию геноцидом украинского народа.

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