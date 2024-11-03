"Мир должен быть надежным": Зеленский рассказал о возвращении похищенных Россией детей и важной конференции в Канаде

Президент Владимир Зеленский вечером 3 ноября записал обращение в необычном формате – он обратился к нашим партнерам, чтобы они помоги вернуть украинских детей, которые российские оккупанты украли у родных. На этой неделе в Канаде состоялась конференция по пункту Формулы мира касательно возвращения домой всех украинцев, которых РФ депортировала, взяла в плен или незаконно лишила свободы.

Видео дня

Участие этой в конференции приняли более 70 государств и международных организаций. Об этом глава государства сообщил в специальном видео.

"Сегодня я хочу обратиться к нашим партнерам по поводу одного из базовых элементов мира.

Украина всегда радуется, когда удается вернуть из российского плена наших людей. Вернуть домой. Воинов, гражданских. Это очень сложно, но мы делаем все, что можно, чтобы обмены происходили. Однако сложнее всего возвращать не взрослых, а детей. Маленьких украинцев, украденных у родных. Детей, вывезенных с временно оккупированной территории – вывезены в Россию. И которых Россия пытается спрятать", – заявил президент.

Агрессор забрал десятки тысяч наших детей – и совсем маленьких, и подростков. Точное количество депортированных несовершеннолетних неизвестно.

В редких случаях дети сами могут выйти на связь с волонтерами, правозащитниками или своими родственниками в Украине.

"Но большинство россияне просто лишают каких-либо средств связи, забирают и уничтожают документы детей, отправляют их в чужие российские семьи. В неволе не то что годы, а каждый день имеет значение. И так же имеет значение каждое усилие, которое помогает освобождать наших людей", – подчеркнул Зеленский.

По результатам конференции в Канаде "есть полная поддержка для наших людей, для нашего государства и для нашей цели".

"Каждый обмен пленных – это достижение. Каждый ребенок, вернувшийся домой в Украину, – это счастье. Но всех – всех должны вернуть. Работает наша инициатива Bring Kids Back UA. Вместе с нами для этого Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ватикан – страны-посредники – и многие другие страны.

Мы хотим настоящего мира для Украины – для нашей земли и всех наших людей. И это справедливо. Справедливо – вернуть домой всех, кого войной хотели лишить дома. Мир должен быть надежным", – подытожил президент.

Добавим: в своих соцсетях Зеленский поделился этим видео на английском языке, обращаясь к иностранной аудитории.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно военная преступница, "уполномоченная президента РФ по правам ребенка" Мария Львова-Белова подтвердила вывоз сотен детей из захваченного Мариуполя на территорию страны-агрессора. Она заявила о вывозе 380 несовершеннолетних, переданных в российские семьи.

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