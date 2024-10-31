Депортацию назвала 'эвакуацией': Мария Львова-Белова призналась в вывозе сотен детей из Мариуполя в Россию. Видео

Военная преступница, уполномоченная президента России по правам ребенка Мария Львова-Белова, подтвердила вывоз сотен детей из захваченного Мариуполя на территорию России. На видео, распространенном в сети, она заявила о вывозе 380 детей, переданных в российские семьи.

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Однако вместо слова "депортация", она использует термин "эвакуация". Кадры опубликовал Мариупольский городской совет.

Мария Львова-Белова, занимающая должность уполномоченного по правам ребенка, приехала на оккупированные территории Украины, в частности в Мариуполь, и фактически подтвердила похищение детей из города. Этих детей вывезли на территорию России и передали в так называемые "замещающие семьи". Российская сторона пытается представить это как эвакуацию, не признавая факта принудительной депортации.

В 2022 году, когда российские войска осаждали Мариуполь, город был подвергнут массированным бомбардировкам, что уничтожило значительную часть инфраструктуры и привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. В то время российские оккупанты препятствовали созданию гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации жителей, а многих детей разлучили с их родными, оставив их беззащитными перед лицом войны.

"Дети, которых оккупанты якобы "эвакуировали", на самом деле потеряли близких во время российских бомбардировок. В некоторых родственники остались на подконтрольной территории Украины. Однако россияне их не отдают родственникам, а пытаются русифицировать, отдавая учиться в российские учебные заведения", – отметили в горсовете.

Напомним, расследователи из OSINT-сообщества "Пчелы" принялись приближать расплату для всех причастных к похищению и вывозу в Россию украинских детей. Они приступили к поиску преступников, которые помогали диктатору Путину и Львовий-Беловой совершать преступление, имеющее признаки геноцида.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Депортация украинских детей в Россию происходит преимущественно по отлаженной схеме с участием квазиреспублик "Л/ДНР". Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребенка, посещала и продолжает посещать оккупированные территории. Она уже призналась, что увезла около 2000 детей, находящихся в одном из семи пунктов временного базирования на территории России.

В России и на территории оккупированного Крыма действует сеть лагерей для идеологического перевоспитания и усыновления украинских детей, похищенных оккупантами. Там находятся дети от 4 месяцев до 17 лет.

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину могла депортировать до 700 тысяч украинских детей . Особенно тяжело остаться на Родине сиротам.

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