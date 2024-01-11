Мое подразделение почти никогда не появляется в СМИ. Специфика такова. Именно поэтому, появление на страницах WSJ – это событие. Цель – объяснить, почему все не так просто, почему нет существенного продвижения, почему та помощь, которую оказывает Запад сейчас, нам требовалась полтора года назад.

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Судячи з того, що мені написала журналістка, яка збирала матеріал і писала статтю, наша історія отримала великий резонанс. Ми всі маємо робити максимум, за для того, щоб впливати на ситуацію.

…Коли я тільки зʼявився у ЗСУ, пропонував свої послуги як журналіста. Зі своїм багаторічним досвідом, був впевнений, що стану класним воєнним кореспондентом. Мені відмовили. З часом ситуація почала змінюватись і прийшло розуміння, що публічність військових, відверті монологи та діалоги - це те що створює супротив потворним і неймовірно коштовним телевізійним марафонам, які змінюють реальність в очах мільйонів, розслабляють країну та, через те, роблять її слабкою.

Гарантую. Якщо б не регулярні обстріли міст, більшість з вас взагалі забула б про те що відбувається. Як це не дивно, але саме ці ракети та шахеди тримають націю у відносному тонусі.

P.S. У коментарях додам посилання на матеріал. Дещо з нього ви вже зустрічали на моїй сторінці, дещо стане новим.