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Макс Сергеев
Макс Сергеев
Спортивный журналист

Блог | Если бы не регулярные обстрелы городов, большинство забыло бы, что происходит на фронте

Если бы не регулярные обстрелы городов, большинство забыло бы, что происходит на фронте

Мое подразделение почти никогда не появляется в СМИ. Специфика такова. Именно поэтому, появление на страницах WSJ – это событие. Цель – объяснить, почему все не так просто, почему нет существенного продвижения, почему та помощь, которую оказывает Запад сейчас, нам требовалась полтора года назад.

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Судячи з того, що мені написала журналістка, яка збирала матеріал і писала статтю, наша історія отримала великий резонанс. Ми всі маємо робити максимум, за для того, щоб впливати на ситуацію.

…Коли я тільки зʼявився у ЗСУ, пропонував свої послуги як журналіста. Зі своїм багаторічним досвідом, був впевнений, що стану класним воєнним кореспондентом. Мені відмовили. З часом ситуація почала змінюватись і прийшло розуміння, що публічність військових, відверті монологи та діалоги - це те що створює супротив потворним і неймовірно коштовним телевізійним марафонам, які змінюють реальність в очах мільйонів, розслабляють країну та, через те, роблять її слабкою. 

Гарантую. Якщо б не регулярні обстріли міст, більшість з вас взагалі забула б про те що відбувається. Як це не дивно, але саме ці ракети та шахеди тримають націю у відносному тонусі.

P.S. У коментарях додам посилання на матеріал. Дещо з нього ви вже зустрічали на моїй сторінці, дещо стане новим.

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