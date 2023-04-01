Я прекрасно понимаю чувства людей, которые жалуются на недостаточную помощь Запада — у нас тут солдаты каждый день погибают, а вы там вошкаетесь. На войне всегда не хватает всего. На войне никогда не бывает слишком много оружия.

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Но было бы черной неблагодарностью говорить, что Запад предал Украину. В этом тысячелетии ни одной стране мира не помогали так, как сейчас помогают Украине.

Представим на минуту, что на Западе победили бы изоляционистские настроения. Давайте не будем ссорится с Россией. А ведь если начнется ядерная война, то она уничтожит весь мир. Почему наши избиратели должны страдать? Это не наша война — пусть сами там разбираются и пр.

Не было бы тогда у Украины лучшей в мире спутниковой связи, так необходимой на поле боя. Не было бы данных западной разведки — это Россия сейчас воюет почти вслепую, а для украинского Генштаба "тумана войны" не существует.

Нечем было бы останавливать армады российских танков — не было бы Джавелинов, NLAW, Байрактаров. Не было бы Стингеров и ракет Brimstone. Не было бы систем ПВО. Не было бы в украинской армии лучших в мире шведских пушек Archer, американских гаубиц М777, немецких PzH 2000, французских Цезарей и польских Крабов. Не было бы сотен Хаммеров и санитарных машин. Не было бы снайперских винтовок, тактических рюкзаков и бронежилетов. Не было огромного потока российской техники из армий западных стран.

На этой войне до 90% потерь — от артиллерии. Уже через пару месяцев войны снаряды в украинской армии практически закончились. Чем останавливать российскую армию — непонятно. Вопрос боеприпасов в Украине всегда стоял очень остро. Единственный патронный завод в Луганске в 2014 году захватили российские оккупанты. Нет в Украине производства продуктов специальной химии. В первую очередь, это взрывчатые вещества – гексоген, окфол и порох. Нет производства пироксилиновых порохов. Все это поставляет Запад.

Никто бы не ремонтировал технику, разбитую на поле боя. Никто не модернизировал бы старые российские танки. Согласно подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира Запад потратил на вооружения для Украины суммы, в 15 раз больше, чем потратила на вооружение сама Украина. Просто представьте на минуту, что украинская армия была бы в 15 раз хуже вооружена.

Не собирали бы на Западе миллиарды долларов для гуманитарной и военной помощи Украине. Сотни западных добровольцев не гибли бы на чужой для них войне. Не висели бы в воздухе над российскими войсками тысячи и тысячи боевых дронов и дронов-камикадзе.

Не принял бы Запад миллионы украинских беженцев и не помог бы им. Финансовая система Украины была разорвана в клочья войной, жесточайшая карточная система была бы помножена на гиперинфляцию. Сегодня Запад держит на себе всю экономику воюющей страны. Восстановление энергетической системы тоже взял на себя Запад. Обучением украинских солдат тоже занимается Запад. И мощнейший контрудар, который нанесет Украина этой весной, будет нанесен с помощью новейшей западной техники обученными на Западе украинскими солдатами. А в воздухе их будут прикрывать обученные на Западе пилоты на западных самолетах.

Представьте, что Запад не ввел бы санкции, которые очень больно ударили по российской экономике, лишив ее сотен миллиардов долларов. Представьте, что Запад охотно бы продавал в Россию свое оружие и военные микросхемы — надо же наживаться на войне. Представьте, насколько сильнее стала бы российская армия. И это при том, что санкции стоили самому Западу сотни миллиардов долларов.

Вне всяких сомнений без помощи Запада Украина была бы разгромлена на поле боя. Так что давайте не будем обесценивать помощь Запада. Низкий поклон ему за то, что он делает для Украины.