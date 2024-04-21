'Если не готовы идти в армию – помогайте': популярный украинский видеоблогер присоединился к рядам ВСУ

Алексей Шкробинец, более известный как Тайлер Андерсон, автор популярного YouTube-канала Geek Journal, присоединился к Вооруженным силам Украины. Он подчеркнул, что своим примером хочет продемонстрировать, что каждый гражданин должен нести персональную ответственность за будущее нашей страны.

Об этом он сообщил на своем YouTube канале. Он отметил, что каждый должен работать на победу Украины, поскольку наше бездействие только помогает врагу.

"Страшные потери произошли на ютубном фронте… как вы уже поняли… я направился в ряды ВСУ!.. Последнее видео на этом канале было о персональной ответственности и я своим примером хочу показать, что ее должны брать все. В том или ином виде", – написал он.

Также он отметил, что в ближайшее время на его канале не будет новых видео или они будут выходить очень редко.

"Я считаю, если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогаете врагу. Поэтому благодарю всех кто делает хоть что-то. Если вы не готовы идти в армию, то помогайте войску. И чисто мой вам совет, если вы за последние 2 года не ходили даже на курсы первой помощи, то вот вам сигнал наконец-то пойти", — отметил Шкробинец.

Отметим, что украиноязычный YouTube-канал GeekJournal был основан в 2012 году, специализируется на обзорах украинского и мирового кино, сериалов, телешоу, рекламы.

Сейчас на этот канал подписано 364 тысяч пользователей. Видео на канале набирают от нескольких десятков тысяч до миллиона просмотров.

GeekJournal также вошел в список 10 украиноязычных каналов с самым большим количеством платных подписок на международной платформе Patreon.

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