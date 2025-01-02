'Если не я, то кто?': на войне в Украине погиб финский доброволец Алекси Лисандер. Фото

На войне в Украине погиб финский боец-добровольец Алекси Лисандер. Мужчина уехал защищать нашу страну вскоре после начала полномасштабного вторжения России весной 2022 года.

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Об этом сообщают издание Yle и Ассоциация ветеранов войны (Sodan Kokeneet ry) на своей странице в Facebook. По информации ассоциации, Лисандр погиб в бою на востоке Украины.

"Алекси Лисандер стал известен в прошлом году, в частности, когда писатель Туомас Кюре написал книгу "Алекси из Финляндии" (Aleksi Suomesta) об опыте Лисандера в Украине", – пишет Yle.

Известно, что мужчина родился в 1989 году, а в возрасте 18 лет поступил во Французский иностранный легион.

"Если не я, то кто? Я профессиональный военный. Это моя работа", – говорил Лисандер в одном из интервью.

Напомним, в боях за Украину свою жизнь отдал молодой воин Владимир Крицкий из Прикарпатья, вставший на защиту страны с первых дней полномасштабной войны. Мужчина был сержантом по материальному обеспечению стрелковой роты 77-го отдельного батальона 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

Погиб герой во время выполнения боевого задания вблизи села Зеленая Роща Пологовского района Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник из Прикарпатья Владимир Угринюк пал на войне в бою с оккупантами. Герою навсегда остался 31 год.

Владимир был разведчиком-санитаром 1-го разведывательного отделения 2-го разведывательного взвода разведывательной роты воинской части А0281, имел звание солдата. Погиб военный 20 декабря в Курщине.

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