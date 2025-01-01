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Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

Марина Лисничук
War
3 минуты
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Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин Владимир Крицкий с Прикарпатья, который встал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны. Жизнь бойца с позывным "Медведь" оборвалась под Гуляйполем в Запорожской области.

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Ему навеки осталось 29 лет. О потере сообщили Отинийская поселковая территориальная громада, а также знакомые Героя.

Владимир Крицкий, 1995 года рождения, был родом из села Угорники Ивано-Франковского района. Окончил местную гимназию.

Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

"Владимир подарил нам флаг как символ любви к родной земле и верности ее защите. Он станет для нас не только символом государственности, но и вечным напоминанием о тех, кто отдал самое дорогое за нашу мирную жизнь... Вечная память и слава Герою Украины", – отметили в учебном заведении.

Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

Мужчина встал на защиту родной земли 25 февраля 2024 года. Был сержантом по материальному обеспечению стрелковой роты 77-го отдельного батальона 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

"Владимир "Медведь" Крицкий, был отличным и открытым человеком. Сержант Крицкий в строю", "77-й батальон понес тяжелую потерю", – написали побратимы воина.

Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

Погиб защитник во время выполнения боевого задания вблизи села Зеленый Гай Пологовского района Запорожской области.

Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

"Друг "Медведь", Владимир Крицкий, на щите... Брат, извини, что не уберегли... Спасибо, что был с нами, за твою службу и преданность работе. Ты навсегда в наших сердцах. Теперь ты приобщился к ангелам 77-го батальона и будешь оберегать нас с небес. Вечная память, вечная слава Герою!" – написали в 77-м батальоне.

Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

У защитника осталась молодая жена, мама, сестра, брат и родные. Прощание с Героем состоится 1 января в поселке Отыния. Жителей громады призвали приобщиться к памяти воина.

Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

"Вечная слава и память Герою Владимиру Крицкому. Пусть его душа обретет покой в Царстве Небесном. Герои не умирают, они живут в нашей памяти и нашей борьбе за мирное будущее Украины", – отметили в поселковом совете.

Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на территории Курской области РФ погиб 31-летний защитник Владимир Угринюк из Ивано-Франковской области. Он был разведчиком-санитаром в рядах разведвзвода одной из бригад ВСУ.

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