Последний бой принял возле села Зеленый Гай: на Запорожском направлении фронта погиб 29-летний защитник с Прикарпатья. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин Владимир Крицкий с Прикарпатья, который встал на защиту страны с первых дней полномасштабной войны. Жизнь бойца с позывным "Медведь" оборвалась под Гуляйполем в Запорожской области.

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Ему навеки осталось 29 лет. О потере сообщили Отинийская поселковая территориальная громада, а также знакомые Героя.

Владимир Крицкий, 1995 года рождения, был родом из села Угорники Ивано-Франковского района. Окончил местную гимназию.

"Владимир подарил нам флаг как символ любви к родной земле и верности ее защите. Он станет для нас не только символом государственности, но и вечным напоминанием о тех, кто отдал самое дорогое за нашу мирную жизнь... Вечная память и слава Герою Украины", – отметили в учебном заведении.

Мужчина встал на защиту родной земли 25 февраля 2024 года. Был сержантом по материальному обеспечению стрелковой роты 77-го отдельного батальона 102-й отдельной бригады территориальной обороны.

"Владимир "Медведь" Крицкий, был отличным и открытым человеком. Сержант Крицкий в строю", "77-й батальон понес тяжелую потерю", – написали побратимы воина.

Погиб защитник во время выполнения боевого задания вблизи села Зеленый Гай Пологовского района Запорожской области.

"Друг "Медведь", Владимир Крицкий, на щите... Брат, извини, что не уберегли... Спасибо, что был с нами, за твою службу и преданность работе. Ты навсегда в наших сердцах. Теперь ты приобщился к ангелам 77-го батальона и будешь оберегать нас с небес. Вечная память, вечная слава Герою!" – написали в 77-м батальоне.

У защитника осталась молодая жена, мама, сестра, брат и родные. Прощание с Героем состоится 1 января в поселке Отыния. Жителей громады призвали приобщиться к памяти воина.

"Вечная слава и память Герою Владимиру Крицкому. Пусть его душа обретет покой в Царстве Небесном. Герои не умирают, они живут в нашей памяти и нашей борьбе за мирное будущее Украины", – отметили в поселковом совете.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою на территории Курской области РФ погиб 31-летний защитник Владимир Угринюк из Ивано-Франковской области. Он был разведчиком-санитаром в рядах разведвзвода одной из бригад ВСУ.

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