Ему навсегда будет 31: на фронте погиб военный с Прикарпатья. Фото

Украинский защитник c Прикарпатья Владимир Угринюк пал на войне с РФ в бою с оккупантами. Герою навсегда остался 31 год.

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О потере в понедельник, 30 декабря, сообщил Кутский поселковый совет. Воин погиб 20 декабря на Курщине.

Владимир Михайлович Угринюк был жителем села Старые Куты, что в Кутской поселковой громаде Косовского района Ивано-Франковской области.

Родился он 4 августа 1993 года.

Владимир был разведчиком-санитаром 1-го разведывательного отделения 2-го разведывательного взвода разведывательной роты воинской части А0281, имел звание солдата.

Герой пал, оставаясь верным военной присяге, мужественно выполняя воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, сообщили в поселковом совете.

"Так мало он прожил, а как много еще планировал и мечтал в свои молодые годы. Но, к большому сожалению, война не выбирает – уносит лучших… Герой отдал собственную жизнь за нас с вами, за наше спокойствие и независимость", – говорится в сообщении.

В поселковом совете также рассказали, что Владимир был примером мужества, патриотизма, преданности и героизма.

Детали о прощании с защитником пообещали сообщить позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожье, защищая Украину, пал боец спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Алексей Пчелинский с Киевщины. Воин прошел боевой путь от добровольца ТрО до разведчика, от освобождения территорий севера Украины до ожесточенных боев под Бахмутом. Герой был удостоен множества наград.

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