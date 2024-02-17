'Если приедет в Украину': Зеленский заявил, что готов поехать на фронт с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил бывшего президента США Дональда Трампа в Украину. В случае принятия приглашения американским политиком, Зеленский выразил готовность посетить фронт вместе с ним.

Об этом глава государства заявил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он отметил, что в случае обсуждения способов завершения войны, те, кто намерен принимать такое решение, должны увидеть своими глазами, что на самом деле означает реальная война.

"Если Трамп приедет, я готов с ним уехать на фронт", – отметил Зеленский. – "Если у нас будет разговор, о том, как закончить войну, мы должны продемонстрировать тем, кто принимает решение, что значит эта настоящая война. Не то, что пишут об этом в инстаграмме, а настоящая война".

Президент отметил, что Украина благодарна за двухпартийную поддержку в США, мы открыты и хотим, чтобы партнеры знали, что действительно происходит на этой войне.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на главной сцене Мюнхенской конференции безопасности в Германии. Основное послание, которое он адресовал европейским лидерам – 2024 год должен стать началом полного мировозобновления.

Ранее Владимир Зеленский назвал вывод Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области "профессиональным решением", ключевой целью которого является сохранение жизней украинских воинов. Он подчеркнул, что Украина может победить в войне с агрессором, однако эта победа зависит не только от мужества защитников нашего государства, но и от готовности Запада помочь ее достичь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!