'Если вспомним 2022 год…': эксперт назвал приоритеты Путина на период до инаугурации Трампа

Российский диктатор Владимир Путин, очевидно, стремится к тому, чтобы его войска имели как можно больше продвижений на востоке Украины. Эта цель Кремля останется неизменной, по крайней мере, на период до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который говорит, что "завершит войну".

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Официальное вступление республиканца в должность запланировано на январь 2025 года. Мнение о приоритетах врага на это время высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз в интервью OBOZ.UA.

"Прежде всего, наиболее успешные действия врага именно на востоке, где проводится активное наступление, поэтому это приоритет. С большой долей вероятности инициатива не будет изменена. Плюс это также согласуется идеологически с заявлениями Путина. Если вспомним 2022 год, первый день полномасштабной войны начинался с объявления им "специальной военной операции", – подчеркнул собеседник.

Он напомнил, что основными целями диктатора из Кремля тогда был объявлен именно захват Донецкой и Луганской областей Украины, и эта задача до сих пор не выполнена. Поэтому в контексте вероятных переговоров с Трампом и рассмотрения возможности замораживания боевых действий, считает Симороз, Путин хотел бы сказать своему населению о том, что основные цели, особенно территориальные, выполнены.

По его мнению, история с Курщиной, вероятнее всего, закончится дипломатическим путем – возможно, будет предложен обмен территорий.

"Это глобально, вероятнее всего, будет приемлемым для нас, потому что большой перспективы у нас там нет, если говорить об остановке боевых действий. Скорее всего, Курщина станет разменной монетой. Путин восстановит там свою власть и покажет, что российская территория продолжает быть неприкосновенной, а нам же предложат какую-то часть оккупированных украинских территорий", – говорит военный эксперт.

Он отметил, что в этой ситуации "не надо сильно забрасывать шапку", потому что Суджанский район Курщины, который контролируют ВСУ, достаточно невелик и стратегических объектов или городов они там не контролируют. Но в вопросе переговоров не обязательно это будет подписание какого-либо соглашения, это может быть "договорный молчаливый шаг", когда при посредничестве США и не только в один день ВСУ выйдут из Курщины и зайдут на определенную украинскую территорию, которую до этого контролировал враг.

"Итак, считаю наиболее важным для Путина восток из-за двух аспектов. Это боевые действия, которые у него именно здесь идут лучше всего, а также внутриполитическая история для его, прости Господи, авторитета: если уж сказал в начале вторжения о таких целях, то имеет хотя бы сделать вид, что они достигнуты", – подытожил Симороз.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Washington Post писало, что 7 ноября Дональд Трамп поговорил с Путиным телефоном, хотя оба отрицали диалог. По данным издания, избранный президент США якобы предупредил диктатрра о недопустимости последующей эскалации войны против Украины, а еще выразил заинтересованность в дальнейших переговорах, чтобы закончить "скорейший конфликт".

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