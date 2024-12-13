Путин обменяет Курщину на часть оккупированной Украины. Интервью с Олегом Симорозом

Российская оккупационная армия перебрасывает новые силы на юг материковой Украины – на этот раз движение вражеских войск зафиксировано в районе Крыма. Однако речь может идти об определенном обманном маневре, чтобы отвлечь внимание от возможной активизации на другом направлении.

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Что является его приоритетом? Курщина, Покровское направление или юг? По объективным причинам это должно быть именно восток Украины. ВСУ оставят территорию РФ, в то же время вернут контроль над определенными временно оккупированными территориями Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– По информации движения "Атеш", Россия активно перебрасывает военную технику, в частности, бронетехнику, из Крыма на территорию Запорожской области. По вашему мнению, может ли речь идти о реальной подготовке к наступлению?

– Какие предпосылки есть для таких действий врага? В январе в США сменится администрация, которая прямо декларирует, что будет пытаться заморозить боевые действия. Я не буду давать оценок относительно выгоды для государства Украины – здесь я настроен максимально скептически. К сожалению, это может быть связано с перспективой того, что он может оттяпать и частично легализовать то, что он уже оккупировал. Но замораживание боевых действий может означать, что Путин не сможет продвинуться дальше.

Путин это прекрасно понимает и смотрит на часы. Трамп заявлял, что будет пытаться сделать это максимально быстро, даже заявлял о 24 часах. Соответственно, времени у Путина не так уж и много. Он понимает, что, возможно, даже для новых контактов с Трампом ему будет не очень уместно проводить активные наступательные боевые действия в контексте торговли, переговоров по остановке боевых действий. Это будет выглядеть странно и непоследовательно.

Поэтому вполне ясна активизация российских войск, в частности, на Херсонском, Запорожском направлениях. Некоторые аналитики говорят о серьезной угрозе новых активных наступательных действий России. Тут нам остается только лишь наблюдать.

Но так же Россия может усиливать давление именно в контексте возможных будущих переговоров и с администрацией Трампа, и с Украиной по поводу остановки боевых действий. И этот элемент демонстративной переброски войск из Крыма может использоваться как один из элементов угроз вместе с угрозами стратегическим ракетным вооружением и движением войск на новые направления. Мол, или слушайте то, что вам говорят или мы продолжим активные наступательные действия уже на большем количестве участков фронта. Итак, это два наиболее реалистичных сценария.

Кроме того, может меняться ситуация на поле боя. У Путина есть история с Курщиной, где не все в порядке. Может ли он использовать новые резервы? Да, может и, скорее всего, применит. Вопрос в том, где именно. Курщина, развитие успеха на востоке Украины или открытие новых направлений.

Но если сегодня войска есть на юге Украины, это не значит, что они будут там применены. Военная наука знает тактические приемы с переброской войск для отвлечения противника. Такое использовали во всех крупных войнах. Так что не исключаю, что такие приемы будет использовать и враг. Поэтому говорить наверняка, что движение дополнительных резервов будет означать их применение именно на этом направлении, будет безответственным.

Однако по моему субъективному мнению, вполне вероятно, что Путин резервы применит. Просто посмотрев на календарь.

– Какие, по вашему мнению, приоритеты Путина на период до инаугурации Трампа, до конца января? Это Курщина, восток Украины или другое направление? Что было бы наиболее логично с военной точки зрения?

– Я думаю, что это восток Украины. Прежде всего, наиболее успешные действия врага именно там. Там проводятся активные наступательные действия, поэтому это приоритет. С большой долей вероятности инициатива не изменится. Плюс это также согласуется идеологически с заявлениями Путина. Если вспомним 2022 год, первый день войны, начинавшийся с объявления Путиным так называемой "специальной военной операции". Основными целями Путиным тогда был объявлен захват Донецкой и Луганской областей.

Как видим, эта задача до сих пор не выполнена. Поэтому в контексте переговоров с Трампом и рассмотрения возможности замораживания боевых действий он хотел бы сказать своему населению, что основные цели, особенно территориальные, выполнены.

История с Курщиной, скорее всего, закончится дипломатическим путем, будет предложен обмен территорий. Это глобально, скорее всего, будет приемлемо для нас, потому что большой перспективы для нас там нет, если говорить об остановке боевых действий. Скорее всего, Курщина станет разменной монетой. Путин восстановит там свою власть и покажет, что российская территория продолжает быть неприкосновенной, а нам предложат какую-то часть оккупированных украинских территорий. Но здесь не стоит сильно забрасывать шапку, потому что тот Суджанский район Курщины, который контролируют ВСУ, достаточно невелик, и больших стратегических объектов или городов мы там не контролируем.

Необязательно это будет подписание какого-либо соглашения. Это может быть договорный молчаливый шаг, когда через посредство США и не только в один день ВСУ выйдут из Курщины и зайдут на определенную украинскую территорию.

Итак, я считаю наиболее важным для Путина восток из-за двух аспектов. Это боевые действия, которые у него именно здесь идут лучше всего, а также внутриполитическая история для его, прости господи, авторитета: если уже сказал в начале вторжения об этих целях, то должен хотя бы вид сделать, что они достигнуты.