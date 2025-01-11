Если ВСУ выйдут из Курской области, то 60 тыс. российских военных начнут наступление и захватят больше украинских территорий – WP

Операция Сил обороны Украины на Курщине сдерживает часть оккупационных войск на территории государства-агрессора РФ. Если украинские воины отступят обратно через границу, около 60 000 российских солдат смогут наступать и захватить еще больше территории.

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Об этом заявило издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Издание предположило, что удерживаемая ВСУ территория в Курской области станет ключевым пунктом на возможных мирных переговорах.

То, что Украина продолжает уделять внимание Курской операции, "показывает, насколько важно, по мнению Киева, удерживать территорию", особенно с учетом будущего президентства Дональда Трампа. Новый глава США может усилить давление на обе стороны, чтобы они сели за стол переговоров, указали в WP.

"У Украины есть явный стимул удерживать Курщину как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить мелкомасштабные операции по улучшению своих позиций... И попытаться продемонстрировать, что у них все еще есть наступательные возможности в этой войне", – заявил Майкл Кофман, военный аналитик из Центра военно-морского анализа в Вирджинии.

По его мнению, после выборов в США обе стороны пытаются существенно улучшить свои позиции до 20 января – даты инаугурации Трампа.

В то же время Кофман не видит стремления РФ к диалогу. "Есть признаки интереса России к встрече с Трампом, но это не следует путать с готовностью к переговорам. Непонятно, почему Москва будет вести переговоры именно сейчас, учитывая траекторию войны", – высказал мнение эксперт.

С корреспондентами WP поговорил 30-летний украинский солдат из 8-го полка ССО ВСУ, который действует на Курщине. Олег отметил, что украинские защитники знают о приближающейся инаугурации Трампа.

"В этой операции есть политический аспект. Мы не можем его игнорировать", – сказал он, имея ввиду захват территорий в Курской области России.

Он добавил, что у агрессора были успехи на этом участке фронта. Тем не менее, его подразделению также удалось нанести значительные потери россиянам, в том числе 810-й бригаде морской пехоты РФ, что, возможно, заставило агрессора обратиться к северокорейским войскам раньше, чем было запланировано.

Использование массированных атак с участием наемников из КНДР также означает, что Россия сохраняет своих собственных солдат.

"В этом сценарии они могут сохранить российские войска для других задач на передовой, а не отправлять их на самые опасные миссии", – объяснил Олег. Украина тем временем воспользовалась проблемами со связью между российскими и северокорейскими боевиками, чтобы вернуть некоторые позиции в Курской области.

Также он заявил, что солдаты из КНДР действуют с иным настроем и подходом, чем ВС РФ.

"Они очень свежие. Когда русские атакуют наши позиции и несут потери, они отступают. Но северокорейцы просто продолжают двигаться вперед", – сказал воин ССО ВС Украины.

Как писал OBOZ.UA, в ДШВ Вооруженных сил Украины сообщили, что российская оккупационная армия продолжает интенсивные штурмовые действия в Курской области. Для наступления враг использует сотни людей и технику.

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