'Тактика россиян очень изменилась': в ВСУ рассказали об обстановке в Курской области. Видео

Российская оккупационная армия продолжает осуществлять интенсивные штурмовые действия в Курской области. Для наступления на позиции украинских бригад враг использует сотни людей и технику.

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Также путинские войска активно бомбят Курщину управляемыми авиабомбами. Об этом сообщили воины Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам командира 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины Егора Ноздрякова, в Кремле поставили задачу оккупантам вытеснить украинскую армию с территории Курской области до конца января. Чтобы исполнить желания своего диктатора командование РФ отправляет в штурмы еще больше пушечного мяса.

"Сейчас тактика россиян на Курщине очень изменилась. Они нагнали сюда свое мясо и проводят штурмовые действия большим количеством людей. Просто валят ордой, как во времена Второй мировой, по 20-30 человек", – рассказал украинский десантник.

В свою очередь украинские воины сдерживают российских захватчиков артиллерийским огнем и FPV-дронами. Кроме того, часто происходит ближний бой, ведь россияне заходят в посадки и уже там приходится вступать в бой пехоте и штурмовикам. В связи с этим на сегодняшний день украинские защитники стремятся увеличить количество пулеметных засад.

Также очень эффективным средством для сдерживания вражеских штурмов выступают артиллерийские снаряды с кассетными суббоеприпасами. Благодаря высокой эффективности всего несколько артиллерийских пушек уничтожают группы российской пехоты по 20-30 человек.

"Самая большая сложность для наших войск – превосходство в человеческом ресурсе противника. Но враг не ценит этот ресурс и не считается своими потерями. Просто посылают людей на мясо без конкретной цели, без постановки нормальной задачи", – отмечает комбат.

Напомним, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады отразили очередной вражеский штурм в Курской области. В результате боевого столкновения путинская армия понесла потери в живой силе и технике.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что на Курщине военные КНДР потеряли уже около 4 тыс. человек. Участие в боях позволяет Северной Корее "дешево получать опыт, чтобы реэкспортировать войну – возможно, в Индо-Тихоокеанский регион", заявил Зеленский.

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