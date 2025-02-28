"Если захочется полюбиться между собой": Красный крест начал снабжать российских пленных презервативами
Международный комитет "Красного креста" начал снабжать российских военнопленных презервативами. Эти средства предоставляются "на случай, если им захочется полюбиться между собой".
Об этом заявила журналистка Эмма Антонюк в YouTube-проекте "Это никто не будет смотреть" после посещения одного из лагерей для пленных кафиров. По ее словам, также представители "Красного креста" добились изменений в правилах содержания российских военнопленных в Украине и обеспечили ряд улучшений.
Теперь они получили дополнительные привилегии, в том числе облегчение режима и новые средства личной гигиены.
Антонюк отметила, что организация отменила правило, согласно которому военнопленные во время построения должны опускать взгляд в землю – требование, типичное для режимных учреждений для дисциплины и повиновения заключенных.
Организация также рассматривает жалобы россиян и добивается уступок по некоторым вопросам. Среди претензий, которые высказывали пленные, было отсутствие в меню традиционного для них салата оливье и нехватка витаминов. В последнем случае им пошли навстречу, добавив витаминные комплексы в медицинское обеспечение.
Журналистка подчеркнула, что, несмотря на улучшенные условия, военнопленные все равно испытывают трудности, хотя и не связаны с нехваткой пищи или холодом. Одним из таких факторов стало постоянное пребывание в украиноязычной среде.
"Но поверьте, они страдают, просто не от голода или холода. К примеру, вы даже не представляете каких мучений им стоит слышать украинский язык", — сказала Антонюк.
Лагеря для военнопленных.
В настоящее время в Украине действуют три лагеря для содержания российских военнопленных. Новейший из них, "Центр-3", открывшийся в мае 2024 года из-за роста числа захваченных в плен военных РФ.
По данным государственного проекта "Хочу жить", в лагере пленники имеют возможность работать, заниматься спортом, отдыхать и получать психологическую помощь. Для них также обустроены зоны для досуга и религиозных практик, в частности, действует церковь.
Украина регулярно открывает главный лагерь для военнопленных для проверок международных организаций, включая представителей ООН, Красного креста и журналистов.
В проекте "Хочу жить" предполагают, что в 2025 году может появиться еще один подобный лагерь.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что шагом к завершению войны должен стать обмен пленными. По его словам, Украина готова к обмену в формате "всех на всех".
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