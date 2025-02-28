"Если захочется полюбиться между собой": Красный крест начал снабжать российских пленных презервативами

Международный комитет "Красного креста" начал снабжать российских военнопленных презервативами. Эти средства предоставляются "на случай, если им захочется полюбиться между собой".

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Об этом заявила журналистка Эмма Антонюк в YouTube-проекте "Это никто не будет смотреть" после посещения одного из лагерей для пленных кафиров. По ее словам, также представители "Красного креста" добились изменений в правилах содержания российских военнопленных в Украине и обеспечили ряд улучшений.

Теперь они получили дополнительные привилегии, в том числе облегчение режима и новые средства личной гигиены.

Антонюк отметила, что организация отменила правило, согласно которому военнопленные во время построения должны опускать взгляд в землю – требование, типичное для режимных учреждений для дисциплины и повиновения заключенных.

Организация также рассматривает жалобы россиян и добивается уступок по некоторым вопросам. Среди претензий, которые высказывали пленные, было отсутствие в меню традиционного для них салата оливье и нехватка витаминов. В последнем случае им пошли навстречу, добавив витаминные комплексы в медицинское обеспечение.

Журналистка подчеркнула, что, несмотря на улучшенные условия, военнопленные все равно испытывают трудности, хотя и не связаны с нехваткой пищи или холодом. Одним из таких факторов стало постоянное пребывание в украиноязычной среде.

"Но поверьте, они страдают, просто не от голода или холода. К примеру, вы даже не представляете каких мучений им стоит слышать украинский язык", — сказала Антонюк.

Лагеря для военнопленных.

В настоящее время в Украине действуют три лагеря для содержания российских военнопленных. Новейший из них, "Центр-3", открывшийся в мае 2024 года из-за роста числа захваченных в плен военных РФ.

По данным государственного проекта "Хочу жить", в лагере пленники имеют возможность работать, заниматься спортом, отдыхать и получать психологическую помощь. Для них также обустроены зоны для досуга и религиозных практик, в частности, действует церковь.

Украина регулярно открывает главный лагерь для военнопленных для проверок международных организаций, включая представителей ООН, Красного креста и журналистов.

В проекте "Хочу жить" предполагают, что в 2025 году может появиться еще один подобный лагерь.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что шагом к завершению войны должен стать обмен пленными. По его словам, Украина готова к обмену в формате "всех на всех".

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