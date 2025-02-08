Есть четыре проблемы: Рахманин оценил ситуацию на фронте и спрогнозировал, что будет в случае остановки помощи от США

Ситуация на фронте не катастрофическая, но драматичная, считает нардеп Сергей Рахманин, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его мнению, если президент США Дональд Трамп прекратит помощь Силам обороны, в течение нескольких месяцев "инерция все же сохранится и запаса прочности на время нам хватит".

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В проекте "Український свідок" Рахманин заявил, что боеспособность Украины снижена, так как уровень мобилизации не соответствует уровню задач на фронте. Еще одна проблема – подготовка мобилизованных, их мотивация и способность выполнять боевые задачи.

Третий момент – это определенный уровень разочарования. И еще одно – это сложная внешняя ситуация, недостаточная помощь, оказываемая нашими партнерами. Все это сказывается на атмосфере внутри Сил обороны и на происходящем непосредственно на поле боя.

Рахманин добавил, что что-то прогнозировать сейчас можно разве на полгода, не больше. И в этой перспективе, если США остановят поддержку, до обороны крупных городов Украины не дойдет. Также, как предполагает нардеп, примерно летом будет оперативная пауза – до того, как оккупанты смогут продвинуться к Краматорску и Славянску.

Что касается Курской операции, то никто не доводил до Комитета ВР ее конечные цели – и это правильно.

На вопрос о выборах Рахманин ответил: "Это трудно представить, но они возможны. К сожалению. И, к сожалению, потому, что их объективно невозможно провести".

Как ранее писал OBOZ.UA, 7 февраля на линии фронта произошло более 120 боевых столкновений. Самым горячим снова было Покровское направление: там украинские воины отразили три десятка вражеских атак.

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