'Есть дебаты у парламентариев': Зеленский высказался по поводу мобилизации и демобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обычное законодательство не предусматривает демобилизацию во время войны, поскольку этого никто не предусматривал заранее. Поэтому возникают разные вопросы относительно законопроекта о мобилизации в Украине.

Об этом глава государства сказал во время интервью Le Monde и BFM TV. К тому же существует значительное количество дезинформации относительно мобилизации в Украине.

Президент отметил, что мобилизация в Украине была введена еще в начале войны и продолжается каждые несколько месяцев. То есть осуществляется пролонгация соответствующего решения в парламенте согласно нашему законодательству.

По его словам, в Украине мобилизация никогда не прекращалась и продолжается постоянно.

"Это не вопрос в этом году или в прошлом. Это вопрос с начала войны. Идеальна ли она? Нет. Это не идеальное законодательство, потому что это законодательство мирного времени. Когда ты находишься в войне, ты приходишь к некоторым деталям более практичным", - заявил президент.

Он отметил, что законопроект по мобилизации уже находится на рассмотрении в парламенте, и определенные практические меры по этому поводу уже прошли первое чтение.

"Но есть дебаты у парламентариев, они спорят о том когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них можно и т.д. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что военные выражают желание выяснить, какие аспекты закона о мобилизации можно улучшить, а парламентарии хотят оценить возможные последствия для разных социальных групп. Поэтому этот вопрос парламента и когда дискуссии закончатся в комитетах Верховной Рады, будет проведено голосование. Однако эти дискуссии не влияют на продолжающийся без перерыва процесс мобилизации.

Отвечая на вопрос о масштабной мобилизации в этом году, Зеленский заявил, что существуют регулярные мобилизационные меры, предусмотренные Генеральным штабом.

"Есть соответствующее количество людей, которое мобилизуется ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все есть в Генштабе, и они идут так, как и шли", – добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин продемонстрировал, к какому формату диалога он действительно готов, когда нанес ракетный удар по Одессе во время визита главы государства и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. По словам Зеленского, глава Кремля хочет переговоров только для того, чтобы получить паузу, подготовить армию и начать новую агрессию против Украины.

Также Зеленский ответил на слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на территорию нашего государства. Наш гарант заверил, что сейчас в этом нет нужды.

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