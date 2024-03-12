'Ваши дети не будут здесь гибнуть': Зеленский ответил Макрону, что Украина не нуждается в иностранных войсках

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о возможности ввода войск на территорию нашего государства. Наш гарант заверил, что сейчас в этом нет нужды.

У французской армии нет причин воевать на территории Украины, пока Киев "твердо стоит против России". Об этом Зеленский сказал в понедельник, 11 марта, в эфире французского телеканала BFMTV.

"Пока Украина держится, французская армия может оставаться на территории Франции", – отметил он.

Глава государства также добавил, обращаясь к французам, что "их дети не погибнут в Украине", так как наше государство не является членом НАТО.

Комментируя слова Макрона о том, что ничего "нельзя исключать", Зеленский предположил, что это связано в первую очередь с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Но если Путину удастся напасть на другую страну НАТО, то ситуация будет совсем другой. Это страны НАТО должны решить, отправлять или нет свою армию", – сказал президент, ссылаясь на статью 5 Североатлантического договора, предусматривающую, что нападение на члена НАТО вызывает ответ Альянса.

Напомним, что на днях Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Отмечалось, что он был продолжительный и предметный.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз прокомментировал свое резонансное заявление о возможности размещения западных войск в Украине. Он подчеркнул, что "в ближайшем будущем" французских войск в Украине не будет.

– В то же время Макрон отметил, что у Франции нет никаких "красных линий" касаемо поддержки Украины. Он также призвал союзников не быть трусами в вопросах помощи нашему государству.

– Вскоре стало известно, что глава Франции Эммануэль Макрон якобы рассматривает сценарий отправки войск на территорию Украины – если российские оккупанты смогут прорвать фронт в сторону Одессы или Киева.

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